Chivite considera "irresponsables" propuestas para dejar de pagar facturas de la luz

20M EP

NOTICIA

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha apostado por "articular todas las medidas, cada cual desde su competencia, para que el coste de la energía no se convierta en un problema no sólo para las familias, sino también para las empresas" y ha considerado "irresponsables" propuestas formuladas para "dejar de pagar facturas o animar a la ciudadanía a que no las pague".