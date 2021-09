Carmen Borrego explica su difícil relación con su sobrina, Alejandra Rubio: "No voy a seguir con el juego"

El regreso de Carmen Borrego a Sálvame (entre otras cosas, en su estreno ella misma ha declarado que en Viva la vida no han querido que continúe) ha provocado una pequeña oleada de reacciones. Pero no solo desde fuera de su familia, sino desde dentro. Y, sobre todo, ha habido una que ha llamado especialmente la atención: la de su sobrina Alejandra Rubio. Esta ha llegado a declarar que no sabe si esta incorporación la realizan desde el programa "para reírse de ella". Y estas palabras acaban de ser contestadas por la protagonista de la historia.

La relación entre la hermana y la hija de Terelu Campos está más tirante que nunca. Las hijas que María Teresa Campos parece que se han reconciliado, pero no ha sido el caso con la más joven del clan, que también adujo que, para ella, "estar bien de la cabeza" es más importante que el dinero, entendiéndose que su tía antepone lo crematístico a su propia salud mental.

A Carmen Borrego no le interesa desenterrar el hacha y así lo ha hecho saber en sus últimas declaraciones, tal y como recoge la revista Lecturas. "No voy a seguir con el juego de 'ella me dice y yo le digo'; no voy a contestar porque no me gusta esta guerra", explica la colaboradora de 54 años.

Ello no quita que sea consciente de que cómo está con su sobrina ha virado drásticamente de un tiempo a esta parte. "Mi relación con ella ha cambiado. Antes teníamos mucha complicidad, cuando Alejandra tenía 15 años, me buscaba para contarme cosas y decirme que intercediera con su madre...", comienza poniendo en antecedentes.

"Pero ahora, desde que ha empezado una carrera en televisión y se la conoce más, ha cambiado esa complicidad y tiene más con su madre", añade Borrego, que pone el foco en la nueva identidad de su sobrina como alguien notorio y público tanto en lo personal como en lo profesional.

Eso sí, Borrego defiende a su sobrina y cree que esto pasará, mostrándose optimista con que en un futuro la familia al completo se sienta bien y que el cariño vuelva, como también a su vez una relación más fluida, como antes. "Creo que Alejandra es muy buena y tiene suerte de poder decir y hacer lo que quiera", finaliza.