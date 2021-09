La curiosa reacción de Alejandra Rubio al fichaje de Carmen Borrego por 'Sálvame': "No sé si la contratan para reírse de ella"

Alejandra Rubio comentó las dos noticias que sobrevuelan el universo de las Campos en los últimos días: el fichaje de su tía, Carmen Borrego, por Sálvame, y la participación de Bigote Arrocet, ex de su abuela, en Secret Story.

La hija de Terelu ha reaccionado de manera curiosa a ambas, asegurando de su tía que no cree que ella piense que Sálvame "pueda cambiar, es muy duro". "Lo que no entiendo es si la han contratado porque la valoran como colaboradora o si quieren reírse de ella", dijo este domingo en Viva la vida.

La joven espera que el programa no haya contratado a su tía para darle caña, porque, "si es así, lo va a pasar mal".

En cuanto a su futuro, desveló que Sálvame quiso contar con ella, pero declinó la invitación. "A mí me ofrecieron entrar como colaboradora, pero lo he rechazado porque creo que no estoy preparada. Lo agradezco infinito, pero creo que no es mi sitio. Ahora no estoy preparada para asumir la dureza del programa. Para mí hay prioridades y para mí no todo es el dinero".

Sobre la participación de Bigote Arrocet en Secret Story, aseguró. "Por mi parte, yo no tengo miedo. No sé cómo se lo ha tomado mi abuela, no he hablado con ella, no sé si lo sabe, pero se lo habrá tomado mal".

Además, indicó que será imparcial durante su concurso y descartó un acercamiento del humorista con María Teresa Campos. "Va a ir como un concursante más, gastará alguna bromita de las suyas. Yo no voy a ir en contra de él, si me gusta, lo diré, y si no, también. Conmigo siempre se portó bien".