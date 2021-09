Carmen Borrego se estrena como colaboradora de 'Sálvame': "En 'Viva la vida' no han querido que continúe"

Este viernes, Sálvame confirmó que iniciaba la temporada con dos nuevos fichajes: Alba Carrillo y Carmen Borrego. Y, este lunes, la menor de las Campos se ha estrenado como colaboradora por todo lo alto.

La hija de María Teresa Campos ha llegado al programa montada en un carruaje de caballos y ha hablado de su familia, los consejos que le han dado sus allegados y su marcha de Viva la vida.

"Una de las cosas importantes para que yo esté aquí esta tarde: sé que soy hermana de Terelu Campos, hija de María Teresa, tía de Alejandra Rubio, pero me gustaría que se empezase a hablar de Carmen Borrego como Carmen Borrego", ha pedido. "No soy rencorosa, y creo que también me he equivocado muchas veces".

Carmen Borrego vuelve a Sálvame por la puerta grande #yoveosalvame pic.twitter.com/9krPM2tUiD — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 6, 2021

"Vengo muy contenta, vengo teniendo claro donde vengo. No por mí, porque toda la gente me dice '¿tú sabes dónde vas?'", ha expresado. "Viene una Carmen totalmente distinta a la que se fue, hay que estar bien psicológicamente, y ahora vengo bien".

"Yo estaba en casa viéndoos y me revolvía", ha confesado. "He llorado viendo Sálvame. Gracias a Dios, hace tiempo que no lloro [...] Cuando vine al Deluxe estaba mucho mejor. En La última cena me lo he pasado genial".

"Me veía en un plató siendo absolutamente dramática y no me reconocía. Ahora veo el tartazo y me descojono", ha asegurado.

Su marcha de 'Viva la vida'

"Si yo puedo estar aquí sentada, es gracias a Viva la vida", ha destacado la nueva colaboradora. "Quiero decir que Carmen Borrego no se ha ido de Viva la vida, podría haber seguido, pero la productora me ha dicho que no. Me han dicho que no quería que se compaginara".

"No han querido que continúe, yo hubiera continuado en ambos programas. No se ha llegado a un acuerdo de que continúe", ha añadido, a lo cual Jorge Javier Vázquez ha contestado entre risas: "Vamos, que te han echado. Eso es un pedazo de eufemismo".

La reacción de Terelu a su fichaje

Carmen Borrego dejó Sálvame en 2019 y, tiempo después, lo hizo Terelu harta de las críticas que proferían a su hermana. Sobre eso, la nueva colaboradora ha querido opinar: "Fui la gota que colmó el vaso, pero no fui el motivo por el que mi hermana abandonó Sálvame".

"Yo hablé con ella antes de decir sí, y la noté muy conciliadora. Terelu me dijo: 'Ya sabes dónde vas, sabes que vas a pasar tardes malísimas'", ha explicado. "No creo que estar todas las Campos en un mismo programa sea un acierto".

Su distanciamiento con Alejandra Rubio

"A Alejandra no la he llamado porque no creo que ningún tío llame a sus sobrinos para consultarle nada, de la misma manera que ella no me llama a mí para consultarme nada", ha sostenido la hija de María Teresa. "No voy a hablar de ella, no tengo una mala relación con ella, pero creo que a ella hay algo mío que no le ha gustado".

"La quiero igual aunque no tengamos la misma relación", ha declarado en Sálvame. "Me ha demostrado que me quiere, aunque no esté de acuerdo conmigo".