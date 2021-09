La noticia saltó el pasado viernes provocando la sorpresa de los presentes: Carmen Borrego fichaba, de nuevo, como colaboradora de Sálvame, un programa que tanto ha hablado de ella y que, en cierta manera, tanto daño le ha hecho. Pero su relación con La Fábrica de la Tele ha cambiado, sobre todo después de participar en La última cena.

Sin embargo, con el regreso de la hija menor de María Teresa Campos, mucha gente ha pensado directamente en otra persona que podría verse afectada indirectamente por lo que se hable de su familia: Terelu Campos.

Borrego informó de esta decisión previamente a su hermana, quien le dio su opinión. Pero la colaboradora de Viva la vida también ha querido hablar sobre el tema en su blog en la revista Lecturas.

"La vuelta de Carmen a Sálvame es una decisión muy personal en la que yo creo que no debíamos entrar ninguno a darle consejos antes de tomarla. Una vez que lo ha decidido ya no doy consejos, pero sí puedo opinar", explica. "Sé las razones que la han llevado a regresar allí y todo el mundo ha visto el acercamiento en las últimas semanas al equipo de este programa y a la productora que lo hace".

"Entiendo sus razones y hay que trabajar. Todos queremos más trabajo, no lo voy a negar", opina. Y es que Carmen Borrego comentó en su debut en Sálvame que a Viva la vida solo iba un día y ella necesitaba trabajar más.

"Quiero que quede claro que yo no soy mejor por no volver a este programa y que quede claro que estoy en Viva la vida porque es donde quiero estar [...] No me planteo estar en otro sitio", continúa Terelu. "Todo el mundo piensa que la incorporación de Carmen a Sálvame va a ser una preocupación para mí. Quiero dejar claro que voy a hacer todo lo posible para que ni me roce el tema".

"Me niego a sufrir si Carmen lo pasa mal en Sálvame, porque creo que ya no me merezco pasar por eso. Respeto y apoyo su decisión, pero esto no lleva implícita mi participación en ninguno de mis aspectos sentimentales, ni emocionales", aclara. "A mi hermana le deseo lo mejor: que trabaje mucho y que sea feliz donde trabaje, porque yo soy feliz donde trabajo".