Unas 60.000 personas, el 60% del censo fallero, participa en la ofrenda a la Virgen de los Desamparados

Esa cifra representa el 60 por ciento del censo fallero de la Junta Central Fallera de València (JCF), en el que además de las comisiones de esta ciudad se incluyen las de las poblaciones cercanas de Burjassot, Mislata, Quart de Poblet y Xirivella.

Así lo ha indicado este lunes el edil de Cultura Festiva en la capital valenciana y presidente de la JCF, Carlos Galiana, en la rueda de prensa que ha ofrecido para hacer balance de los actos falleros de 2021. El concejal ha destacado que estos son "datos provisionales", dado que "aún no se ha cerrado la cifra" definitiva en espera de el recuento definitivo.

"Aún se están estudiando las cifras", ha manifestado. No obstante, el responsable municipal ha expuesto que a pesar de esa provisionalidad de estos números se puede decir que en la ofrenda a la patrona, que se desarrolló el viernes y sábado pasado, han participado más falleros y falleras de los esperados inicialmente en este año de actos falleros atípico por la pandemia de la Covid-19.

En este sentido, Carlos Galiana ha apuntado que se esperaba la participación de entorno a un "30 o 40 por ciento" y ha destacado que con los datos que se tiene se estima que "acudió un 60 por ciento".

El edil ha valorado esa participación más alta de lo esperado y ha considerado que "si se han podido hacer actos" falleros "en septiembre" ha sido por el trabajo que el colectivo fallero comenzó a desarrollar, junto a las administraciones valencianas, "en octubre o en noviembre" con la "Mesa de Seguimiento" que se constituyó.

"Es un trabajo de muchos meses" y el resultado de "hacer muchos planes" atendiendo a cómo iba evolucionando la pandemia, ha aseverado Galiana, que ha señalado que entre los objetivos que se perseguían con la celebración de estos actos estaba además de cerrar un ciclo, el de "recuperar el estado anímico y emocional de la fiesta" tras lo sufrido por la pandemia.

El titular de Cultura Festiva ha agregado que con los datos que se tiene hasta el momento se sabe que "este año se ha vestido a la Virgen con 32.000 ramos". "Ha acudido más gente de la que pensábamos que iba a venir", ha insistido.

Preguntado por la ofrenda de las Fallas de 2022, el concejal ha dicho que no se sabe "cómo estaremos" para entonces, tanto por lo que respecta a la Covid-19 como por la evolución de las obras que se desarrollan en entornos que afectan al recorrido de este acto como es el caso de la Plaza de la Reina.

"Ha habido muchos cambios por obras o pandemia. Muchos igual han venido para quedarse pero la asamblea de presidentes -de falla- decidirá", ha respondido. "Trabajaremos conjuntamente con la dirección de obra, como hasta ahora por lo que respecta a las obras", ha añadido.

"SERIEDAD DE LA CIUDADANÍA"

Por su parte, el edil de Protección Ciudadana, Aarón Cano, que ha ofrecido también una rueda de prensa para hacer balance de los actos falleros de este año, ha comentado que la ofrenda se ha desarrollado este año de manera distinta a lo habitual, a puerta cerrada, sin público, y con otros recorridos por las circunstancias actuales.

"Ha habido imágenes que no me gustan pero era necesario", ha aseverado respecto a esos cambios, pero ha valorado el buen desarrollo de la convocatoria y la "seriedad de la ciudadanía". "Hemos sido capaces de organizar un acto de ese tamaño y multitudinario, donde participan decenas de miles de falleros; y somos capaces de no ir a verlo porque nos lo han pedido", ha expuesto.