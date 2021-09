El PPdeG culpa a PSOE y Podemos de la subida del precio de la luz y reclama rebajas fiscales

Así lo ha manifestado el número dos de los populares gallegos, en declaraciones ofrecidas a los medios tras la constitución este sábado de la comisión de economía, industria y empleo del partido, un órgano surgido del congreso autonómico celebrado el pasado mes de julio.

Se trata de una comisión compuesta por diputados, senadores y miembros del Gobierno gallego que tienen el encargo de "diseñar el discurso que articulará el Partido Popular de Galicia" en materia económica y laboral en un momento "especialmente importante" como es la recuperación y salida de la pandemia de la covid-19, tal y como ha explicado Tellado.

Esta primera reunión ha estado dedicada a las subidas del precio de la electricidad y el secretario general del PPdeG ha aprovechado para lamentar que el Gobierno central esté "totalmente despreocupado" ante este asunto.

"El precio de la electricidad se dispara semana a semana y el Gobierno de España no hace nada. Es más, riñen entre socios del Gobierno para ver de quién es la culpa y desde el PPdeG tenemos que decir que es culpa de todos: del Partido Socialista y de Podemos", ha esgrimido Tellado.

Y es que, según el secretario general, no es que el Ejecutivo "no pueda hacer nada", es que "no quiere hacer nada" porque tiene un "afán recaudatorio": "En este año 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez va a recaudar cerca de 3.000 millones de euros más en impuestos gracias a esta subida".

En este contexto, los populares solicitan al Ejecutivo que actúe por la vía fiscal para "retirar de la factura aquellas cuestiones que no tiene por qué estar" y apelan a que la transición ecológica "no la paguen las familias españolas" ni afecte "de forma tan sangrante a autónomos y pequeños comerciantes".