Falles.- Ribó lloa el missatge de la falla Convento, primer premi: "Ens hem d'entendre per damunt de diferències"

Ribó ha indicat que el missatge que transmet la falla gran d'aquesta comissió convida a "entendre's" malgrat que "uns siguen més d'esquerra i uns altres més de dreta". El primer edil s'ha pronunciat així durant la visita que ha realitzat a aquesta comissió al costat del president de la Junta Central Fallera i regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, per a conéixer els monuments guanyadors de la Secció Especial.

Ribó ha felicitat als membres de la falla pels guardons obtinguts, tant en el cas del monument gran com del menut. "Em pareix que és un moment important per a aquesta falla i hem vingut a conéixer" el monument, ha apuntat.

Així mateix, l'alcalde ha mostrat la seua satisfacció per "tornar a escoltar les bandes de música per la ciutat", en els actes fallers d'enguany que es desenvoluparan fins al diumenge, "després de tant de temps".

Respecte al missatge de la falla gran de Convento Jerusalén, Joan Ribó ha assenyalat que mostra "el respecte de les dos Espanyas, representades en dos persones majors", i la "voluntat de col·laborar per damunt de les seues diferències polítiques".

"Vull aprofitar el que diu aquesta falla: ens hem d'entendre per damunt de que uns siguen més d'esquerra i uns altres més de dreta", ha subratllat, alhora que ha considerat que "per damunt de tot està l'interés de tots els valencians, l'interés de tots els espanyols i espanyoles".

"Em pareix que aquest és un missatge preciós, un missatge que vull reproduir", ha insistit Ribó. Ha asseverat que malgrat la crítica, les falles "també deixen missatges molt positius".

L'alcalde ha reiterat que en aquesta ocasió es refereix a "la voluntat, per damunt de les diferents formes de pensar", de "entendre's, d'arribar a acords i no deixar-se portar per posicions extremes". "Crec que és un missatge molt interessant que la majoria dels valencians i les valencianes i de tots els espanyols també volem", ha asseverat.

"UN EXEMPLE PER A TOTS"

D'altra banda, preguntat pel desenvolupament dels actes fallers de 2021, Ribó ha destacat que han passat les tempestats que els van afectar al seu inici. "La tempestat va ser un moment complicat per a tot el món faller", ha dit, al mateix temps que ha recordat que hi ha hagut comissions que han tingut "problemes".

Amb tot, ha assegurat que "les falles continuen" i ha valorat "la tenacitat del món faller". Igualment, ha demanat a tots els ciutadans que respecten les normes sanitàries decretades per a evitar l'avanç de la pandèmia de la Covid-19 "perquè és molt important tindre unes falles alegres i segures que siguen un exemple per a tots".