Las fallas plantan cara a la lluvia y se reponen de los daños o los dejan pasar

Estas precipitaciones coincidieron con la 'plantà' de las fallas grandes, fijada para el miércoles por la noche en el programa de actos falleros de 2021. Como consecuencia de la pandemia de la Covid-19 estas celebraciones han pasado de su habitual mes de marzo a los primeros días de septiembre.

Los daños provocados por las tormentas han sido de diversa consideración y van desde la caída de monumentos como el infantil de la comisión Enginyer Manuel Maese, en el barrio de la Malvarrosa de València, hasta el desplome del grande de la falla el Charco de Catarroja (Valencia). Este último incidente ha provocado un herido, un hombre que quedó atrapado debajo del monumento al caer.

La fallera mayor del Charco, Alba Miquel, ha explicado a Europa Press Televisión que el incidente se registró mientras los miembros de la comisión estaban montando el monumento, al llegar "una ráfaga de aire superfuerte que lo elevó entero". Ha detallado que en ese momento ella estaba haciéndose una fotografía junto a él.

Miquel, que ha destacado que "acurrucada" pudo quedar refugiada en un hueco del monumento, ha añadido que vio cómo se le caía la falla encima y ha relatado que cuando el hombre que ha resultado herido acudió a rescatarla la falla cayó sobre él. "No daba crédito. Mi cabeza no lo asimila", ha dicho, además de apuntar que ella recibió un golpe en un pie y asegurar que eso no le impedirá "disfrutar" de la fiesta.

La fallera mayor ha agregado que su comisión siente "rabia, impotencia y pena" después de ver caer su monumento y "no poder hacer nada". "No puedes ponerte debajo de la falla a intentar sujetarla", ha apostillado. No obstante, ha valorado que los daños personales no hayan sido mayores. "Podemos celebrar que los dos estamos vivos. Esto es material. Todos los años hay monumentos", ha aseverado.

En otros casos, las lluvias y el viento han ocasionado la caída de remates, partes centrales o elementos de las fallas, como ha sucedido en las de las comisiones Na Jordana, General Pando-Serrano Flores, la Comisión Falla Ferroviaria Bailén de València para interesarse por los desperfectos en el monumento fallero.

Asimismo, la tormenta ha provocado daños en 'La Meditadora', la parte de la falla del Ayuntamiento de València que luce en su plaza. En este caso, ha registrado un gran desconchón en el mentón de la figura, así como la rotura de otro 'ninot' de este conjunto, un policía camuflado del que se han caído una mano y una maceta.

Otras comisiones que han visto perjudicados sus monumentos por la lluvia ha sido l'Antiga de Campanar, donde la imagen de un gran pulpo ha perdido parte de su recubrimiento y de la pintura rosa que lo cubría y otra figuras también pintura. Igualmente, se pueden observar daños en el monumento grande de la Sueca-Literato Azorín, con desconchones en diferentes piezas de su parte central.

En algunos casos, como sucede en el de las fallas que han caído al suelo, no es posible la reparación y en otros tampoco porque las piezas dañadas están mojadas y para arreglarlas se debe esperar a que se sequen. Esta última circunstancia obligaría a esperar uno o dos días, lo que llevaría ya a los últimos días de actos falleros.

Esta es la situación que se ha dado en 'La Meditadora' del Ayuntamiento, como ha explicado a Europa Press José Ramón Espuig, uno de sus artistas falleros. Ha explicado que este jueves por la mañana se han reparado los daños registrados en la parte inferior de la falla, como el policía camuflado, pero no los de las partes superiores.

"Sería empezar mañana o pasado, cuando se seque y vemos que no" es viable, ha señalado el artista. Así, ha afirmado que "por tiempo no se ha podido" y dicho que se ha considerado "conveniente dejarlo".

Además, Espuig ha manifestado que son "muchos los compañeros que han sufrido daños en las fallas" que han plantado, profesionales que "entran en concurso" y que no podrán reparar los monumentos, y ha expuesto que teniendo en cuenta su situación se ha optado por no actuar sobre La Meditadora. Esta última, a diferencia de otras fallas no entra en concurso por ser municipal.

VISITAS DE PUIG Y RIBÓ

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitado este jueves la falla Ferroviaria Bailén de València para interesarse por los desperfectos en el monumento fallero. El jefe del Consell ha reivindicado la "superación" propia del "espíritu fallero" tras las dificultades que comisiones y artistas han vivido durante la noche de la 'plantà' para poder tener listos sus monumentos en medio de una fuerte lluvia, que dejó más de 50 litros por metro cuadrado en València.

Por su lado, el alcalde de València, Joan Ribó, ha visitado también esta jornada 'La Meditadora' para ver los daños que había sufrido y, posteriormente, comisiones de la capital valenciana que han padecido incidencias por la tormenta en sus monumentos como Pere III El Gran, en el barrio de Russafa; General Pando-Serrano Flores, en el barrio de Mestalla; Emili Baró, en Benimaclet, y Enginyer Manuel Maese, en la Malvarrosa.