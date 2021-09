Cs exigeix a Compromís que abandone "la senda de radicalitat" contra l'ampliació del Port demostrada per Mollà

Per contra, demana que se centren en la regeneració de les platges del sud i deixen d'utilitzar el desenvolupament i el futur del port i de València com "una cortina de fum sobre les seues pròpies manques de gestió del medi ambient".

"Un exemple clar són els abocaments d'aigües residuals durant aquest estiu o les restes de residus plàstics en les platges després de les tempestats, a més de les negatives a realitzar anàlisis de qualitat de les aigües, entre uns altres", ha assenyalat

En eixe sentit, ha apuntat que des de Ciudadanos, com ja hem dit altres vegades, i li l'hem traslladat "reiteradament" a l'alcalde, "estem vigilants en el desenvolupament d'aquest projecte estratègic per a la ciutat, que recolzarem sempre que complisca la legalitat i no afecte a espais protegits com el Parc Natural de l'Albufera".