Glovo i Startup València s'alien per a impulsar projectes de joves emprenedors

En el marc d'aquest acord, Glovo col·laborarà amb Startup València per a recolzar i mentorizar projectes d'emprenedors universitaris valencians amb l'objectiu d'ajudar-los a consolidar la seua idea de negoci.

Sobre aquest tema, el director regional de Levante per a Glovo, Alvar García Porcar, ha manifestat que "és un orgull unir forces amb Startup València, tot un referent de la innovació a la Comunitat Valenciana. Amb aquesta col·laboració Glovo reafirma el seu compromís amb la regió i amb els joves emprenedors que aposten per innovar, recolzant-los perquè les seues idees de negoci es convertisquen en projectes d'èxit que aporten valor a la societat", ha subratllat.

Per al president de Startup València, "aquesta nova aliança amb Glovo com a partner obri una gran porta a joves emprenedors de l'ecosistema valencià que estiguen desenvolupant les seues idees innovadores i tecnològiques. Per a l'associació, açò suposa a més un gran impuls en el posicionament del nostre hub".

Glovo és una plataforma tecnològica espanyola en el sector de delivery que connecta a usuaris amb restaurants, supermercats i tot tipus de botigues i establiments. El projecte va nàixer a Barcelona amb l'objectiu de transformar la forma en què els usuaris adquireixen el que necessiten, fent les ciutats més accessibles i amb un impacte sostenible en l'economia.

A causa del seu creixement en poc temps, Glovo està considerada una empresa unicorn -companyia de capital privat la valoració del qual supera els 1.000 milions de dòlars-.

SOBRE STARTUP VALÈNCIA

Startup València és una organització privada sense ànim de lucre que, des de 2017, representa a les startups de la Comunitat Valenciana i és referent d'un ecosistema d'empreses innovadores i tecnològiques que impulsa la competitivitat de l'economia valenciana. Entre els seus objectius es troben la consolidació de la Comunitat en l'àmbit tecnològic, el foment de l'emprenedoria, la connexió amb el talent científic-universitari i la creació d'un marc adequat per a l'escalat de projectes digitals.

L'associació de l'ecosistema startup de la Comunitat Valenciana compta amb suport corporatiu per a dur a terme la seua activitat. Els partners que col·laboren amb Startup València són Jeff, GoHub (Global Omnium), BStartup (Banc Sabadell) i Google for Startups com a Global Partners; Dekalabs, Acciona, Wayra (Telefónica), Elewit (Red Eléctrica), Zeus Smart Visual Data i Plug and Play com Corporate Partners; i Transparent Edge Services, Sales Layer, DWF-RCD, SpeedOut, Damm, Aktion Legal, Fresh People, Voicemod, Sesame i Glovo com Partners. També compta amb el suport d'institucions com la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de València.