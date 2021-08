El emotivo mensaje de Ainhoa Arteta al salir del hospital tras más de un mes ingresada: "Volveremos a vernos pronto"

Ainhoa Arteta ha anunciado este pasado miércoles 25 que ha abandonado el hospital tras pasar más de un meses ingresada a raíz de un cólico nefrítico muy grave, que obligó a la artista a pasar diez días en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Finalmente, ha recibido el alta tres semanas más tarde de que fuera trasladada a planta para recuperarse de unos días dónde llegó a temer por su vida. La exconcursante de Masterchef Celebrity ha comunicado su agradecimiento a los sanitarios que han cuidado de ella en una publicación en Instagram.

"¡Hoy me han dado de alta!", ha compartido muy contenta: "Solo puedo decir gracias, gracias, y más gracias por salvarme la vida" ha continuado en un mensaje dirigido a los médicos Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

"He estado con vosotros en primera línea de fuego como si fuera una espectadora", ha relatado: "Os he visto correr, llorar, reír y seguir siempre trabajando hasta la extenuación. Me habéis emocionado con vuestros testimonios".

Arteta se prepara ahora lentamente para volver a los escenarios tras tener que perderse tres de las citas que tenía planeadas este verano, entre ellas el concierto junto a Plácido Domingo. "Nos volveremos a ver pronto, como os lo prometí", ha asegurado.

Sus comentarios se han llenado de amigos y compañeros felices de saber que la cantante de opera ha podido recuperarse de este revés de salud. Raquel Meroño le enviaba todo su cariño: "¡Que experiencia amiga! Lo que no te mata te hace más fuerte. Te quiero campeona"