Cómo preparar tu neceser para el otoño: del limpiador facial a la crema solar más vendidos de Amazon (¡y al mejor precio!)

No hay nada más personal que los productos de belleza que podemos llevar en nuestro neceser. El tipo de piel, sus necesidades de hidratación, la radiación solar del momento... muchos son los parámetros que debemos considerar al componer nuestro kit de imprescindibles de belleza para la nueva estación. Con la llegada del otoño, factores ambientales como el viento frío unido a la calefacción en espacios cerrados pueden traducirse en picores, rojeces y sequedad. Para combatir estas afecciones, acciones tan sencillas como cambiar de limpiador o añadir un plus de hidratación a nuestra rutina pueden resultar clave.

Para que la llegada del otoño no te coja por sorpresa, en 20deCompras hemos recopilado los must que necesitas añadir a tu lista de cosméticos después de los meses de verano. Podrás combinarlos como quieras, aplicándolos varias veces al día o una sola vez según los necesites. ¿Lo mejor? Estos superventas están ahora rebajados en Amazon. Te contamos cuáles no te puedes perder.

5 'must' en tu neceser de otoño

• NIVEA Naturally Clean limpiador facial sólido. Entre los limpiadores sólidos más vendidos, destaca este Amazon’s Choice de NIVEA hecho en un 99% de ingredientes naturales. La pastilla limpiadora, biodegradable, respeta el pH natural de la piel mientras que la limpia en profundidad. Su fórmula vegana está enriquecida con extracto de rosa y vitamina E, y el jabón viene en un envase de papel totalmente reciclable respetuoso con el medio ambiente. Ahora se vende en Amazon un 10% más barato, por solo 4,95 euros. ¿A qué esperas para probarlo?

NIVEA Naturally Clean Limpiador Facial Sólido Piel Radiante, 75 g. Amazon

• Neutrogena Hydro Boost limpiador facial en gel. Si tienes la piel seca o mixta, especialmente con el cambio de estación, es mejor que te decantes por un limpiador más nutritivo como el de gel. El Hydro Boost de Neutrogena elimina las impurezas, maquillaje y esceso de grasa del rostro al entrar en contacto con el agua, al tiempo que le proporciona un extra de hidratación gracias a su fórmula enriquecida con ácido hialurónico. Desarrollado con dermatólogos, ahora puedes hacerte con él por solo 5,80 euros en vez de 12,90. ¡Que no te lo quiten!

Neutrogena Hydro Boost Gel de Agua Limpiador Facial con Ácido Hialurónico, 200 ml. Amazon

• Neutrogena Hydro Boost crema facial hidratante. Después de un buen limpiador, aplicar una crema hidratante adecuada a nuestro tipo de piel y las condiciones ambientales a las que haya estado expuesta (frío, sequedad, viento…) es el paso natural que seguir. Dentro de la línea Hydro Boost de Neutrogena, encontramos este superventas entre las cremas gel hidratantes. Su acción nutritiva de larga duración crea una reserva de agua para todo el día ideal para pieles secas, protegiendo el rostro de los factores externos propios del otoño. Con fórmula clínicamente probada, no comedogénica y sin perfume, ahora se vende en Amazon un 34% más barata, por 13,69 euros en vez de 21. Anímate a aprovechar este descuento, ¡es tu oportunidad!

Neutrogena Hydro Boost Crema Gel Hidratante Facial con Ácido Hialurónico, 50 ml Amazon

• Florence Bio Comesi sérum facial antiedad. El sérum de cosmética natural más vendido en el marketplace proviene de agricultura ecológica, es altamente hidratante y estimula la producción natural de colágeno para un efecto antienvejecimiento. Efectivo en hombres y mujeres, conseguirás una piel radiante y visiblemente más joven en pocas semanas. Su alta concentración de ácido hialurónico puro, vitamina C y otros ingredientes antiedad atenúan las líneas de expresión, patas de gallo, marcas de acné y daños solares. De uso diario, tanto de día como de noche, ahora puedes encontrar el sérum facial bio nº1 un 30% más barato, por 13,95 euros en vez de 20. ¡Hazte con él!

Florence Bio Comesi Sérum Facial con Vitamina C, E y Ácido Hialurónico, 60ml Amazon

Protección y cuidado... también frente al sol

La bajada de las temperaturas y las horas solares en otoño pueden hacer que nos confiemos respecto a los daños del sol en nuestra piel. Para evitar que las radiaciones aceleren su envejecimiento, con la aparición de arrugas y otros signos de la edad, debemos contar con la mejor protección para nuestro rostro. El protector facial antimanchas de Bella Aurora será tu mejor aliado: combate las radiaciones UVA, UVB e infrarrojos para librarte de los perjuicios del sol y los radicales libres. Su fórmula con potentes activos despigmentantes evita la aparición de manchas y trata las existentes, mientras que calma tu piel. Su textura en gel ultraligera y fluida se absorbe en segundos, sin grasas ni perfumes. Ahora puedes encontrar este nº1 en ventas de Amazon (¡con un 41% de descuento!), por solo 13,29 euros. ¿A qué esperas para añadirlo a tu neceser?

Bella Aurora Protector Solar 50 Facial Anti-Manchas, 50 ml Amazon

