Olga Moreno, de vacaciones en la playa con Rocío Flores y sus compañeros de 'Supervivientes'

Un mes después de su polémica victoria en Supervivientes 2021, Olga Moreno ha reunido a algunos de sus compañeros del reality, como el bailarín Antonio Canales, Carlos Alba y Alejandro Albalá, para compartir con ellos días de playa y confidencias. Los cuatro concursantes de la última edición han disfrutado de unos días de desconexión en la playa del Palmar, en Vejer de la Frontera (Cádiz), donde también han estado acompañados por Rocío Flores.

Todos ellos han dejado constancia en sus redes sociales de la buena relación que mantienen tras el reality de Telecinco y de lo bien que lo están pasando este fin de semana en una de las mejores zonas de Cádiz.

"Qué bonito llevarte bien con todos los compis de Supervivientes", ha manifestado Carlos Alba en una de sus publicaciones en Instagram.

"Como dije un día, lo que pasa en Palapa que allí se quede... Y a disfrutar de cada uno de ellos, que se lo merecen... Sois top, Olga Moreno y Antonio Canales. Qué bien lo pasamos en el Palmar", ha añadido el exconcursante.

Las imágenes de Antonio Canales con Olga Moreno de vacaciones llegan pocos días después del fulminante despido del bailarín como colaborador de Sálvame. El sevillano no encajó bien su salida del programa, y así se lo manifestó a Carlota Corredera: "Donde no me quieren es donde no me merecen", sentenciaba.

Sus planes junto a la mujer de Antonio David Flores, después de haber mostrado su apoyo y admiración a Rocío Carrasco, suponen ahora toda una declaración de intenciones de que su amistad con Olga Moreno va viento en popa.

Junto a ellos ha estado también Rocío Flores, que ha mostrado a través de sus Stories los buenos momentos vividos este fin de semana.

Storie de Rocío Flores donde posa junto a Antonio Canales, Olga Moreno, Alejandro Albalá y Carlos Alba. INSTAGRAM

En concreto, Flores ha compartido una imagen junto a Antonio Canales, Alejandro Albalá, Carlos Alba y Olga Moreno en un restaurante junto a la playa del Palmar.

Albalá también se encargó de mostrar a sus seguidores de Instagram la buena relación que guarda con la hija de Antonio David, así como con Olga Moreno y Carlos Alba a través de diversas imágenes y vídeos en sus Stories.