'Sálvame' da la espalda a Antonio Canales y lo despide: "Donde no me quieren es donde no me merecen"

Tras el paso de Antonio Canales por Supervivientes, su presencia en diversos programas de Telecinco ha incrementado, pero este miércoles recibía una noticia que no se esperaba.

La dirección de Sálvame decidió prescindir del bailaor de su plantilla de colaboradores por "bajo rendimiento", un despido que a Canales no le ha gustado: "Lo he intentado hacer lo mejor posible".

"Donde no me quieren es donde no me merecen", ha sentenciado el sevillano durante el programa. También desveló que no acababa su camino como colaborador, ya que comenzará pronto "con otra productora de Mediaset".

Una noticia que en un principio parecía que el también actor había encajado con deportividad, pero a medida que hablaba con Carlota Corredera comenzaba una retahíla de acusaciones al programa vespertino: "Tampoco estamos en horas muy altas de audiencias, ¿no? Me hubiera gustado que estuviéramos en horas más altas de audiencia y poder echarme en ese momento, hubieseis sido una 'miajita' más héroes".

"Las estadísticas que tiene La Fábrica de la Tele dejan mucho que desear", atacó el bailaor en su defensa. Pero su cruzada personal contra Sálvame no quedaba ahí.

"He aprendido en el programa a hacer todo lo que no hay que hacer. No hay que hablar a tontas y a locas, hacer un programa aburrido como estáis haciendo últimamente, hay que reinventarse y saber escuchar a la audiencia y no coger un tema y agotar a la audiencia", arremetía Canales ante la atenta mirada de Corredera.

Horas después era a Kiko Hernández a quien daba explicaciones en una entrevista exclusiva para Diez Minutos, en la que ha hablado sobre su temperamento al conocer la noticia.

"He intentado estar a la altura y defenderme un poco como gato panza arriba. Quizá un poquito menos crítico conmigo que con el programa, pero bueno, también hay que comprender mi momento", ha confesado el excolaborador.

Antonio Canales también se sinceraba con el tertuliano afirmando que le hubiese gustado que dicho despido se hubiese hecho en privado y que, aun así, se marcha con pena del espacio. También le dio una primicia: "Vy a estar como colaborador en las mañanas con Ana Rosa Quintana y me hace mucha ilusión".