Melyssa Pinto retrata a Olga Moreno y confiesa qué relación tienen tras 'Supervivientes'

Un mes después de la gala final de Supervivientes 2021 de la que Olga Moreno salió como ganadora de la edición, la exconcursante Melyssa Pinto ha manifestado en qué punto se encuentra su relación con quien había sido su amiga en la isla, y especialmente después de la traición que sufrió en el concurso con el robo del bote de crema de cacao.

"Me sentí traicionada en el momento. Me dolió muchísimo, que viniera de ella justamente me dolió muchísimo", ha reconocido durante una entrevista en El programa del verano.

"Luego, reflexionando e intentando empatizar, y yo, viviendo con ella 24 horas que veía que tenía una ansiedad muy grande, llegué a intentar entenderlo", ha dicho sobre el gesto de la mujer de Antonio David Flores.

Por este motivo, Pinto ha asegurado que no le guarda rencor: "A mí me pesa más todo lo bueno que me ha aportado a eso, que lo fue lo único malo. Valoro lo que me dio de positivo e intento olvidar, que al final fue un bote de crema de cacao", ha relativizado.

Respecto a su actual relación con Olga Moreno, la tercera clasificada de Supervivientes 2021 ha explicado que "a día de hoy nos mensajeamos cada semana, no en exceso, pero una vez a la semana hablamos".

Asimismo, Melyssa Pinto ha desvelado que todavía no han podido verse desde que terminó el concurso. "Ella está en Málaga, en el sur, y yo aquí, todavía no hemos tenido oportunidad, pero en cuanto se pueda nos veremos", ha dicho Pinto, que ha insistido en que "está todo resuelto".