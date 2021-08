Trece años del accidente de Spanair, el fatal "fallo sistémico" en Barajas

Este viernes se cumplen trece años desde que el vuelo JK5022 de Spanair se estrellara en Barajas en su despegue hacia Gran Canaria a las 14.24 horas. En el accidente 154 personas perdieron la vida y 18 resultaron heridas.

Como cada año, este 20 de agosto la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 celebra actos y ofrendas florales en Madrid y Gran Canaria en recuerdo de las víctimas del accidente, una de las tragedias aéreas más graves ocurridas en España. Hasta la fecha, el peor accidente de la aviación en el país se produjo en 1977, cuando dos aviones comerciales chocaron en Los Rodeos (Tenerife Norte), lo que provocó el fallecimiento de 583 personas.

Spanair quebró en 2012 y la causa judicial se cerró hace ocho años, pero la asociación mantiene su lucha para que se eliminen los fallos en el sistema de aviación civil y para que se reconozcan los derechos de los afectados por accidentes aéreos. El pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado mayo el dictamen de la Comisión de Investigación del accidente JK5022 de Spanair, que responsabiliza del "fallo sistémico" que provocó el siniestro a diferentes cargos del Gobierno asociados al Ministerio de Fomento en 2008.

Según el documento, se produjeron una "correlación de factores causantes que concluyen en el trágico accidente". En concreto, señala que la compañía ya sufría por entonces las "serias dificultades económicas", por lo que los técnicos de mantenimiento y los pilotos actuaron "presionados" por el compromiso de puntualidad, así como por el ERE presentado días antes. Además, recoge que la aerolínea habría recibido, "sin mediar inspección", la prórroga del Certificado de Aeronavegabilidad para el avión siniestrado por parte de la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC). Todo ello sumado al fallo de la alarma TOWS, que no advirtió de la configuración incorrecta, un problema detectado hasta en 72 ocasiones en otros aviones y que Boeing "no ha podido o no ha querido acreditar las causas de estos fallos".

Asimismo, el dictamen considera que el plan de emergencia de Aena en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas no funcionó correctamente, activándose de manera tardía el día del siniestro. Por ello, señala que en el accidente de Spanair fallaron "todas las barreras de seguridad".

Entre las recomendaciones, el dictamen plantea la creación de un órgano multimodal de investigación y prevención de accidentes con víctimas múltiples que funcione para todos los medios de transporte, como vienen solicitando tanto la asociación como los representantes de pilotos, maquinistas y navegantes.

Cambios en la seguridad aérea

Después de este accidente, que marcó un antes y un después en el ámbito de la seguridad aérea en España, el Parlamento Europeo aprobó en 2010 la obligación de las aerolíneas de facilitar la lista de pasajeros en un máximo de dos horas en caso de siniestro y la obligatoriedad de un plan de asistencia. Esta reivindicación fue llevada por la asociación a Europa, tras las treinta horas de angustiosa espera por conocer la lista de pasajeros de Spanair. En España se aprobó en agosto de 2013.

Además del Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil (PESO), España aprobó en mayo de 2014 el Protocolo de Coordinación para la asistencia a las víctimas de accidentes aéreos y sus familiares, Real Decreto que reconoce la labor de la asociación. También se creó una Red Europea de Autoridades de Investigación sobre la Seguridad de la Aviación Civil y se emitieron hasta 31 recomendaciones a raíz del informe final de la Ciaiac, que incluía un total de 33. España ya está al día con las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

En cuanto a seguridad, en los años transcurridos desde el accidente, Aena ha invertido 117 millones de euros en Barajas. Se ha implantado un nuevo sistema de frenado de emergencia en pistas, un nuevo radar de superficie, un cuarto parque de bomberos, un nuevo protocolo de comunicación con torre y servicios médicos y mejoras en pavimento y aplanamiento de terrenos. Asimismo se han realizado 580 simulacros entre totales y parciales.