Concha Velasco vuelve al teatro tras su último problema de salud

"La cultura es lo que nos hace salir adelante", explicado este miércoles Concha Velasco en la presentación de la obra La habitación de María, que representará en el Teatro Arriaga, de Bilbao desde este jueves y hasta el próximo 22 de agosto.

Con dicha obra, escrita por Manuel Martínez Velasco y dirigida por José Carlos Plaza, la actriz vallisoletana vuelve a los escenarios con un personaje del que, asegura, no tiene nada que ver con ella: “Ni tengo agorafobia ni los problemas que tiene Isabel Chacón”.

Aunque confiesa que al igual que ella también quiere vivir de la lectura. "La cultura salva a Isabel Chacón, como nos salva a todos, es lo que nos hace salir adelante”. El personaje también tiene su historia: “Mi madre, cuando vivíamos en Marruecos, escribía libros y los firmaba como María Emilia Chacón, por eso el apellido”, ha desvelado.

En la obra, un monólogo, la actriz encarna a una exitosa escritora agorafóbica que se enfrenta a la decisión más importante de su vida, en la que se muestran los miedos, fantasmas y traumas que la han llevado a la encrucijada en la que se encuentra.

“Al público no se le pueden contar tristezas, aunque la obra sea dramática; hay que conquistar a la gente para que venga al teatro”, asegura la actriz.

Ya está aquí, todo clase y elegancia. ¡La gran Concha Velasco vuelve al Teatro Arriaga!#Bilbao #TeatroArriaga pic.twitter.com/7WmIjXT2EN — Teatro Arriaga (@Teatro_Arriaga) August 18, 2021

Concha Velasco ha confesado también lo que haría si le tocase la lotería: “Si me tocase la lotería, invitaría a la gente a venir al teatro”.

“He vivido muy mal la pandemia; soy una persona que está acostumbrada a besar y abrazar a la gente y a dormir con mi nieto, y la soledad la he llevado mal”, ha lamentado la actriz, a lo que ha añadido que se ha visto también con problemas económicos: “Al no poder hacer rodajes, no hay dinero, y he tenido que vender cosas de casa”.

Ha desvelado además que casi no puede viajar a Bilbao porque ha tenido que ser operada de una peritonitis que le invadió la pleura. "Eso me dejó unas secuelas y yo le decía al médico: ¡pero a Bilbao voy como sea!”.