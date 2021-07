El "mal rato" de Concha Velasco al entrar en un directo por la muerte de Raffaella Carrà: "¡Me das un disgusto!"

Concha Velasco conocía muy bien a Rafaella Carrà, la diva italiana que falleció este lunes a los 78 años de edad. Quizá por eso, decidió rendirse su particular homenaje entrando en directo para recordarla en Está pasando, el programa que conduce todas las tardes Agustín Bravo en Telemadrid.

Sin embargo, la actriz española no pudo evitar llevarse un verdadero disgusto al hablar de su, tantas veces, compañera de trabajo en los platós.

"Hemos trabajado tantas veces juntas y en tantos programas... Yo siempre iba a sus programas y ella venía a los programas a los que hacía yo. Raffaella era... ¡Es que vaya disgusto tan grande me das...!".

Entonces, Bravo quiso intervenir para calmar a la icónica intérprete. "Concha, no te queremos hacer pasar este mal rato. Si te han dicho tus hijos que no veas la tele, no lo hagas, cariño. Gracias por entrar", le dijo el presentador.

"¿Sabes lo que pasa? Que la muerte de Tico Medina también me ha afectado y yo tengo 81 años, casi 82, y tengo que volver a trabajar con la función que estoy haciendo...", se quiso explicar la actriz vallisoletana.