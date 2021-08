Las historias de las películas de terror parecen superar la ficción. Un matrimonio jienense se dedica a hacer investigaciones de sucesos paranormales al más puro estilo de Expediente Warren. Sin embargo, esta vez no se trata de la historia de Lorraine y Ed contra algunos demonios, sino de la conexión que Javier y Raquel dicen tener con las energías del más allá.

Este matrimonio ha creado un grupo de investigación paranormal llamado AL&FA Jaén con el que invitan a distintas personas a compartir con ellos experiencias espectrales en algunos sitios siniestros como cementerios, castillos o aldeas abandonadas. Javier asegura que él es capaz de detectar presencias, algo que parece haber heredado de su familia, y que con esta habilidad ayuda a los espíritus a ponerse en contacto con el mundo de los vivos.

El modo de trabajo de esta pareja consiste en visitar algunos de estos lugares equipados con una especie de aparato que recoge frecuencias radiofónicas, conectado a un altavoz que reproduce aquellos sonidos que aparecen en el espectro más cercano. El programa Espejo público ha emitido algunas de estas psicofonías, de las que Javier y Raquel hacen su propia interpretación.

"Nosotros siempre invitamos a que vengan a nuestras quedadas las personas exceptivas y que ellos mismos lo comprueben in situ", ha comentado en directo Javier. El entrevistado ha defendido que ellos no pasan miedo, ya que lo normal es que no te ocurra nada malo y que las escenas que se venden en los thriller de terror son exageraciones. No obstante, el supuesto experto ha reconocido que en alguna ocasión si han sufrido algún susto: "A la hora de percibir puedes tener miedo porque a lo mejor en ese momento estás percibiendo una cosa que no es buena".

Una de las ocasiones en las que la pareja lo pasó peor fue en una una aldea abandonada en Granada, en la que Javier dice percibió la presencia de una sombra negra de dos metros con la cabeza cortada, "era un hombre sin cabeza, la cabeza la llevaba bajo el brazo". Al escuchar esta historia, la presentadora, Lorena García, se ha estremecido. Diego revuelta le ha preguntado si esta presencia la vio todo el mundo o solo la alcanzó ver él, a lo que Javier ha aclarado que fue el único que la percibió.

La conductora del magazine matutino ha preguntado por aquellos lugares en los que han sucedido catástrofes, en los que ella entiende que se siente una energía fría que alerta que en este lugar ha ocurrido algo espantoso. El matrimonio ha invitado al equipo de Espejo público a satisfacer su curiosidad y a acompañarles en alguna de sus próximas quedadas.