Los vecinos de la localidad leonesa de Cistierna se han movilizado para denunciar ante la autoridad municipal el acoso y las vejaciones que sufren desde hace meses por parte de un okupa. Al principio, los vecinos no se opusieron a que permaneciera en una vivienda ocupada, pero la mala convivencia ha hecho, al parecer, que se lancen a las calles para pedir su marcha del pueblo.

Los habitantes denuncian algunas situaciones desagradables que se viven en el día a día: por ejemplo, el hombre se presenta en lugares concurridos, como un supermercado, sin mascarilla y poniendo en riesgo la salud de sus vecinos. Lo último ha sido el ataque que han sufrido algunos residentes del municipio, cuyas casas han amanecido llenas de excrementos en las fachadas. Los vecinos apuntan al okupa como el responsable de este asalto.

El acusado ha negado los hechos ante las cámaras de Antena 3. El programa Espejo público lo ha entrevistado y asegura que tan solo una minoría de vecinos es la que tiene problemas con él. Los ha acusado de insultarle y de entrar a su casa para robarle: "Me insultan y me roban. Me tienen envidia, tienen envidia de los piojos, que son lo peor, tienen envidia de si salgo con una chica, si salgo con otro, de si ocupo una casa, una casa que se cae, que no la quiere nadie...".

El individuo, además, ha acusa al vecindario de provocar los problemas de convivencia y ha afirmado que un vecino intentó quemarle vivo cuando estaba en el interior de la vivienda. Asimismo, el okupa ha pedido públicamente que dejen de robarle; a cambio asegura que no le importa abandonar la casa ocupada, pero pide que lo dejen vivir tranquilo en el pueblo. "Para robar a un pobre hay que ser muy asqueroso", ha añadido.

El magacín matutino ha tenido acceso a una grabación en la que puede escucharse cómo el okupa insulta y amenaza a sus vecinos. "A este le voy a pegar dos cañonazos, según entre, ¡PUM! Luego dicen que si saco la barra, ¡cómo no la voy a sacar! A tomar por culo, asquerosos, que no valen ni para cagar", comenta el hombre. En el audio se escucha claramente cómo el okupa señalado por los vecinos de Cistierna amenaza a los residentes: "Al próximo que asome la puta cabeza por arriba se la arranco".

🔴"Me roban, me insultan y todo lo que dicen es mentira. Me han intentando hasta poner fuego", Asegura el propio okupa de Cistierna#16AgostoESp



En la grabación, el individuo acusa a algunos vecinos de traficar con drogas y otros delitos. "Uno que vende marihuana, otro que le dice al otro que está robando coches, el otro que roba motosierras... ¡No! Se acabó, mañana me busco otra casa", añade.