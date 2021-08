Sanidad y mundo fallero se reunirán la próxima semana para concretar las condiciones de la celebración de Fallas

Así lo han anunciado el 'president', Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en la comparecencia que han mantenido este sábado para informar de las medidas aprobadas por la Comisión Interdepartamental.

Puig ha subrayado que, debido a la "excepcionalidad propia de la pandemia", estas fiestas "no podrán ser unas Fallas normales", aunque ha pronosticado que "a principios de septiembre todo indica que la situación epidemiológica estará mejor".

En este sentido, ha avanzado que "algunos acontecimientos" deberán celebrarse en un horario diferente al habitual. Para concretar todos estos asuntos, añade Puig, la reunión entre Sanidad y mundo fallero "servirá para establecer unos mecanismos y restricciones que protejan a la ciudadanía".

Finalmente, el jefe del Consell ha agradecido la "buena voluntad" del mundo fallero durante toda la pandemia y Barceló ha resaltado su "compromiso extraordinario".

"PERFILAR LOS ACTOS"

La titular de Sanidad ha remarcado que las propuestas para la celebración de las Fallas este año 2021 "llevan meses trabajándose" y ha señalado que se ha acordado con el Ayuntamiento de València y Junta Central Fallera programar reuniones "lo más próximas posibles al 1 de septiembre para, a la vista de la situación epidemiológica, concretar las medidas que se puedan establecer".

De esta forma, ha indicado que, además de la reunión que se celebrará la próxima semana para "concretar al máximo posible y perfilar aquellos actos que puedan llevarse a cabo", a finales de agosto "se verá la situación general de la Comunitat y se revisarán de nuevo las medidas establecidas hasta el 6 de septiembre". "Esta reunión servirá para concretar qué se puede llevar a cabo, cómo, con qué protocolos y con qué seguridad", ha apuntado.

"Habrá que renunciar a muchos actos que no van a poder llevarse a cabo", ha avisado la consellera, al tiempo que ha valorado que "los propios falleros han propuesto renunciar a algunos eventos por el riesgo de aglomeración de gente". En esta línea, ha afirmado que, por ejemplo, no se celebrará la cabalgata del ninot ni 'mascletaes' "masivas", pero sí se organizarán algunos castillos y disparos en distintos puntos de la ciudad.

LA SUSPENSIÓN DE LAS FALLAS, "EN NINGÚN MOMENTO"

Puig, preguntado por si ha existido en algún momento la posibilidad de cancelar la celebración de las Fallas de septiembre, ha zanjado que "en ningún momento se ha planteado" esta cuestión. "La fiesta en su conjunto no se va a llevar a cabo y no va a estar completa", ha indicado en este sentido Barceló. No obstante, ha asegurado que "no habrá ningún problema" en la celebración de "cualquier acto concreto que cumpla con todas las medidas establecidas".

La titular de Sanidad, a preguntas referidas a la resolución que prohíbe a día de hoy la celebración de fiestas populares, ha reiterado que en septiembre sí que podrán haber actos falleros y ha señalado que, en el caso de la ofrenda, "las condiciones se concretarán en la reunión de la próxima semana para darle todas las garantías" a la celebración.

Asimismo, ha recalcado que también se acordará "si es posible" realizar pasacalles, ya que, por el momento, están prohibidos, aunque "siempre con las medidas y los protocolos que se establezcan". "Si se puede llevar a cabo esos actos con las medidas y protocolos que se establezcan, esa limitación se levantará", ha insistido.

"Los actos que se puedan llevar a cabo se celebrarán con la máxima seguridad para proyectar una imagen al exterior de responsabilidad, así como de la capacidad de la ciudad de València de cerrar el ciclo fallero con la protección de la salud de los valencianos", ha destacado.

CASALES Y CARPAS, CON RESTRICCIONES DE HOSTELERÍA

Por otra parte, Barceló, preguntada por las restricciones que afectarán a los casales y las carpas falleras, ha concretado que a estos establecimientos se les aplicarán las mismas normas que a restauración y hostelería.

Estas medidas se implementarán en aquellas ciudades en las que esté vigente la limitación de la movilidad nocturna. De esta forma, en el interior de los casales y carpas no podrá habilitarse un servicio de barra y las personas deberán estar sentadas en mesas separadas de un máximo de diez integrantes. Por el contrario, estas restricciones no se aplicarán en los casales ubicados en los municipios sin toque de queda.