El exfutbolista Nino será nombrado hijo adoptivo de Elche

El alcalde, Carlos González, lo ha anunciado hoy en presencia del propio futbolista, el concejal de Deportes, Vicente Alberola, y la edil de Medio Ambiente, Esther Díez.

"Nino es un deportista muy admirado tanto por la afición del Elche CF como por la propia ciudad y, por encima de esos datos numéricos que avalan una trayectoria realmente impresionante e idílica dentro del panorama futbolístico, consideramos que el principal mérito para ser reconocido como hijo adoptivo de la ciudad han sido sus valores, convirtiéndose en un ejemplo dentro y fuera del campo, lo que le ha valido para ser un referente positivo tanto para los jóvenes como para la sociedad en su conjunto", ha destacado Carlos González sobre el exjugador franjiverde.

El exfutbolista es la undécima persona que recibe este nombramiento y la primera en hacerlo en la época de la democracia, ya que esta acción no se producía desde el año 1945. El "cañonero de Vera" se une así a entidades como Eugenio d'Ors o Rafael Altamira y Cravea.

Por su parte, Nino ha agradecido la distinción: "Siempre me he sentido muy querido en la ciudad. Allá por donde he ido he notado el calor y el cariño de los ilicitanos. Es un día para mí muy bonito. Recibo este reconocimiento con mucha ilusión y con mucho honor. Como bien dice Carlos, es un premio a los valores, al trabajo, a la insistencia y a ser buena persona por encima de cualquier profesión. Yo ya lo sentía cuando llegué aquí con 17 años. Hoy es un momento para estar contento y para poder valorarlo".

El alcalde ha informado de que el Ayuntamiento de Elche intentará realizar en el último cuatrimestre del año un acto solemne en el que se nombre formalmente a Nino como hijo adoptivo de la ciudad, con características parecidas al acto de Martínez Mojica cuando se le reconoció como hijo predilecto.