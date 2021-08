Cs pide más documentación al Ayuntamiento al detectar "al menos 39 empresas" de Recoletas y solo informar de tres

"Hace apenas unos días, en un comunicado de Alcaldía se remitía una información referida a sólo tres empresas de este grupo empresarial. Desde Cs hemos detectado que al menos habría 39 empresas y por eso hemos solicitado esa ampliación de información", ha explicado el concejal de Cs, Pablo Vicente.

La formación naranja también ha pedido acceso al expediente de ampliación de edificabilidad de 498 metros cuadrados del Centro Hospitalario Campo Grande. Un expediente promovido por el propio Hospital y que el pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado 15 de enero de 2019, informa el grupo parlamentario a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Los concejales de Cs quieren conocer si el Consistorio ha procedido a tramitar el expediente separado y la firma del convenio correspondiente para monetizar los aprovechamientos que le corresponden sobre esa parcela, situada en el número 1 de la Plaza de Colón.

El partido liberal ha registrado esta solicitud de información a raíz del "escándalo" relacionado con el vehículo Mercedes AMG G 63 en posesión del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, supuestamente propiedad de la empresa Bodegas y Viñedos Recoletas, que arroja, a su juicio, "dudas" sobre las motivaciones del primer edil, al que ya se le investiga por otro presunto delito de cohecho.

"Lo que queremos es tener toda la información posible para, a partir de ahí, valorar nuestro posicionamiento y exigir si cabe responsabilidades políticas por la polémica de Puente y ese coche de alta gama - supuestamente propiedad del Grupo Recoletas - y que estaría usando y disfrutado el alcalde de nuestra ciudad", ha subrayado.

Sin embargo, el Grupo Municipal de Cs rechaza el acoso en redes sociales al que se ha visto y aún se ve sometido el regidor y que no sólo le afecta a él, como figura pública institucional, sino que se dirige hacia su entorno personal y familiar, añade.

"No queremos dejar pasar esta oportunidad para rechazar este tipo de señalamientos y rechazar y condenar el acoso al que se está viendo sometido el alcalde y sus allegados. Creemos que no es admisible ni tolerable esta actitud de acoso que se está infringiendo. Y, desde luego, en Ciudadanos no vamos a callar ante esta situación", ha concluido.