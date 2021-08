Cvirus.- De la Torre insiste: "El ideal es obligar" al control en el ocio nocturno para crear espacios seguros

A juicio de De la Torre, "al final eso está ofreciendo un espacio de seguridad para los que están allí, que a su vez repercute en los que no están" y mientras la vacuna "llega a todos es bueno que vayamos estimulando también una postura de receptividad a la vacuna". Ha valorado, además, que, en general, en España las personas son "muy partidarias" de vacunarse "y no de poner pegas" a ello.

De la Torre, tras ser preguntado por el rechazo del TSJA al pasaporte COVID para acceder al ocio nocturno, ha señalado que es un tema que en España parece que los tribunales correspondientes a distintas autonomías tienen "distintas posiciones".

"Habrá que ir convergiendo, habrá que ir creando una posición en común", aunque ha esperado "que no sea para aplicarlo en otros años, que no haya lugar a ello, que esto sea un mal sueño, una pesadilla de un año en todo caso y no que se eternice en el tiempo".

En este punto, ha señalado que, sin querer dar lecciones a nadie, ni al ejecutivo ni legislativo de la autonomía, quizá "un diálogo previo hubiera ayudado; no lo sé, si quizá un planteamiento de voluntariado de las propias empresas que hubiera dicho 'ofrecemos hacer esto a nuestros clientes' -en relación con los test- y animamos a nuestros clientes a que acudan vacunados...".

Así, ante el rechazo del pasaporte COVID por los tribunales, ha apuntado que "me faltan elementos de juicio para ver las posturas de otros tribunales, me parece que en algún otro caso, ha habido postura de no poner impedimento y otros que sí". "No tengo datos para dar una postura concreta", ha sostenido De la Torre.