La alcaldesa quiere blindar el Plan de Vías para que "nunca más nadie pueda cambiar nada"

En este sentido, ha indicado, en una entrevista en la cadena Ser Gijón recogida por Europa Press, que uno de los objetivos es que quede "totalmente desbloqueado y blindado" este proyecto en este mandato. "Que nunca más nadie pueda cambiar nada del Plan de Vías", ha insistido.

González ha señalado que están esperando a cerrar la reunión con la ministra, que quiere que sea presencial, a lo que ha mostrado su esperanza a que pronto haya noticias del proyecto y en este mandato se puedan lanzar ya las licitaciones del mismo.

Ha recordado, asimismo, que con el cambio "arbritrario" de la ex alcaldesa de Foro, Carmen Moriyón, hubo que hacer un proceso administrativo y falta la Declaración de Impacto Ambiental. "Digo yo que lo sabría Foro cuando lo hizo", ha ironizado la regidora.

Sobre esta cuestión, ha apuntado que el Ministerio de Transición Justa está redactando la citada Declaración de Impacto, en la que se fijará con claridad cuál debe ser el emplazamiento de la estación y a partir de ahí contratar el proyecto.

"No hay proyecto, no hay nada ahora porque alguien decidió cargárselo todo", ha asegurado con referencia al cambio de la ubicación de la estación intermodal que hizo Foro, con el respaldo del PP en el Gobierno central.

También ha dicho esperar cerrar la financiación del Plan de Vías, a lo que ha recalcado que teníamos un proyecto sin dinero. A su juicio, la manera de blindar el proyecto es tener cerrada la financiación cerrada, no en lo que se refiere a los porcentajes de participación de los socios de Gijón al Norte, sino el ver qué entidad va a dar el dinero y tenerlo ya firmado con ella. "Si no hay perres, no hay obra", ha recalcado.