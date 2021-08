Cvirus.-De la Torre incide en la colaboración de todos para frenar virus y hace llamamiento a la responsabilidad

De la Torre, en un vídeo en redes sociales, recogido por Europa Press, ha recordado que la pasada semana hizo también un llamamiento "intenso" porque "los indicadores que teníamos de la semana anterior eran crecientes en contagios".

"En esta semana última, la que termina ahora, -ha continuado- han seguido creciendo. Hemos pasado en incidencias el pasado martes ya de 1.000, hemos bajado un poco, pero estamos a punto de superar de nuevo 1.000 incidencias acumuladas en 14 días", ha explicado.

Por otro lado, De la Torre ha recordado que el balance de esta semana en cuanto a hospitalizados es más alto en toda la provincia que la semana anterior. Asimismo, en relación con las personas ingresadas en UCI en esta semana es más alto que la anterior; también es mayor el número de fallecidos respecto a la semana pasada.

"Hemos de hacer un esfuerzo máximo para controlar el número de contagios", ha incidido, al tiempo que ha añadido que hay un porcentaje "significativo" de personas no vacunadas, los de menos edad, porque "no les llegó el turno o algunos porque no quisieron vacunarse".

Al respecto, ha recordado que la Junta "ofrece la posibilidad a los más de 40 años que no estén vacunados de vacunarse, en sitios concretos". "No desaprovechemos esa oportunidad, es un obligación ética el hacerlo y creo que se bajará después esa edad y se pondrá a los más de 30 años y, al mismo tiempo, se irá abriendo la vacunación a las personas más jóvenes".

De igual modo, ha recordado que las personas vacunadas, en "un porcentaje no muy alto, no reaccionan al virus con la vacuna, por lo que hay que tener mucho cuidado todos", insistiendo en que se tiene que usar mascarilla "siempre". "No es bueno decir que no se use, siempre hay que usarla en espacios cerrados y en espacios abiertos" cuando no es posible guardar la distancia de seguridad y ha y aglomeración.

"Colaboremos todos, vacunados y no vacunados, en frenar esta ola, en controlar números, en hacer que el personal sanitario no esté saturado y agobiado y en mejorar también la salud de todos y la economía", ha concluido.