PNV rechaza que sea "chantajista y pirata" por defender que se cumpla la Ley y pedir "lo que corresponde a Euskadi"

De esta forma, ha respondido a las acusaciones de algunos presidentes autonómicos y del presidente del PP, Pablo Casado, que han considerado que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, condicionó su presencia en la Conferencia de Presidentes al acuerdo firmado en la reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico del pasado jueves.

Tras asegurar que Pedro Sánchez no está cumpliendo el pacto de investidura firmado con los jetzales, le ha advertido de que, a la vuelta de vacaciones, debe "poner el acelerador" para soluciones los acuerdos sobre transferencias, traspaso del IMV o el TAV.

En este sentido, Ortuzar ha ofrecido los votos de los jeltzales "gratis" para "este Gobierno y todos los que vengan" si cumplen el Estatuto, respetan el Concierto y "si dejan a este pueblo decidir libremente" su futuro.

El líder del PNV, que ha intervenido en un acto político en Bilbao con motivo del 126 aniversario de la formación jeltzale, ha mostrado el malestar que han generado en su partido las críticas y los insultos proferidos contra ellos por Casado y algunos presidentes autonómicos tras el acuerdo de concertación de tres nuevos impuestos cerrado el pasado en la Comisión Mixta del Concierto, en vísperas de la celebración de la Conferencia de Presidentes de Salamanca, en la que participó el Lehendakari.

"¡Qué cosas nos han llamado!, chantajistas, piratas y estrellas de Hollywood que cobran por hacerse fotos. Dicen que lanzamos 'escupitajos' y hacemos 'cortes de mangas' contra la Constitución, dicen que nos aprovechamos de la confrontación; todo muy poco serio y todo falso, irritantemente falso e injusto", ha señalado, para calificarlo de "puñetería política".

El líder jeltzale ha preguntado: "¿Dónde está el chantaje?, ¿cuál es el escupitajo?, ¿por qué somos piratas?, ¿porque se cumpla la ley, aunque sea tarde?, ¿porque se haga el trabajo que hay que hacer?. Estamos ya hartos de la utilización que hacen del autogobierno vasco. Estamos hartos de que se nos llame chantajistas por el mero hecho de defender lo que es nuestro, lo que nuestra ley y su ley dicen que es nuestro. Solo queremos traer a Euskadi lo que nos corresponde justamente", ha asegurado.

Andoni Ortuzar también ha avisado al presidente Pedro Sánchez de que su Ejecutivo, "no se está portando bien con las instituciones vascas" y está cumpliendo el acuerdo de investidura que firmaron el 30 de diciembre de 2019.

El líder del PNV ha salido en defensa de lo acordado en la Comisión Mixta del Concierto. "¿En qué consisten los acuerdos?, la concertación de algunos impuestos nuevos vinculados a leyes europeas; los miembros de la Comisión Arbitral que van a dirimir los conflictos que haya con el Estado; y también la capacidad de endeudamiento y déficit de las Instituciones Vascas para el próximo año", ha remarcado.

Se trata, según ha precisado, de cuestiones "escrupulosamente legales" que debían haber estado ya hace meses solucionados. A su juicio, si alguien tiene motivos de queja son el PNV y las instituciones que gobierna. "Acumulamos retrasos en las transferencias, en el IMV y en el Tren de Alta Velocidad, etc", ha recordado.

ADVERTENCIA DE SÁNCHEZ

Por ello, ha emplazado, de nuevo, a Pedro Sánchez a "poner el acelerador" en estos temas "a la vuelta de las vacaciones". "A pesar de que los partidos de la derecha o algunos presidentes y presidentas autonómicas se rasguen las vestiduras, el Gobierno español no se está portando bien con las instituciones vascas", ha reiterado.

Andoni Ortuzar ha dicho "claramente" a Sánchez y a su reformado Gobierno que debe "notarse que hay un cambio", y le ha exigido que pise el acelerador y en septiembre, sin más dilaciones, se resuelvan todas estas cuestiones".

De esta forma, ha señalado que no habrá "mercado persa ni chantaje ni escupitajos ni nada", en alusión a las expresiones utilizadas contra ellos. En esta línea, ha explicado que están "cansados y hartos de esta manipulación política y mercantilización del autogobierno vasco".

"¿Por qué siempre hacen todo tarde y mal, dejando ese tufillo de mercado persa?, ¿por qué el PNV tiene que pagar siempre con sus votos y por adelantado por algo que se debiera cumplir para ser Ley?, ¿por qué para que funcione la bilateralidad Euskadi-Estado se nos quiere hacer pasar antes por el aro de la multilateralidad?", se ha preguntado.

A estas cuestiones ha emplazado a Casado "y compañía" a que respondan "antes de meterse con tan poco estilo" con el PNV. "También el presidente Sánchez debe hacer propósito de enmienda", ha indicado.

SUS VOTOS "GRATIS" POR EL AUTOGOBIERNO

"Solo queremos traer a Euskadi lo que nos corresponde justamente, lo que es de este país. Aquí pongo los votos del PNV gratis para este Gobierno, y para el que venga, si cumplen el Estatuto, si respetan el Concierto y si dejan a este pueblo decidir libremente su destino", ha asegurado.

No obstante, ha explicado que, "mientras eso no suceda", no les insulten. "Que nadie pierda de vista que nuestro modelo de relación principal, el que ampara nuestro Estatuto y también la Constitución, es el bilateral, el de la relación directa y recíprocamente leal Euskadi-Estado", ha subrayado .

En este sentido, ha considerado que "los foros multilaterales son secundarios" y participarán en ellos "estrictamente cuando sea necesario", pero no admitirán "una utilización abusiva de ellos".

DATOS ESPERANZADORES

El líder jeltzale ha reconocido que en Euskadi existen problemas por la crisis generada por la covid-19, pero ha asegurado que se empiezan a tener "datos muy esperanzadores". En esta línea, ha recordado los datos de paro de esta semana, que rozan el 10%, cinco puntos por debajo del Estado y "ya muy cerca" de los números previos a la pandemia.

Asimismo, ha recordado que las previsiones de crecimiento económico también "parecen buenas", y ha instado a aprovechar esta situación "para salir cuanto antes de la crisis", pero "no de cualquier manera, sino todos juntos, sin dejar a nadie atrás".

"La pandemia nos ha enseñado algunas de nuestras debilidades. Tenemos que fortalecer los servicios públicos, cuidar a los más débiles, crear riqueza para repartirla justamente y, para ello, tenemos un instrumento potente: nuestro autogobierno", ha señalado.

AUTOGOBIERNO Y RECUPERACIÓN

Ortuzar ha afirmado que el autogobierno vasco, "la soberanía competencial" de Euskadi, "es la piedra angular de la recuperación". Por ello, ha emplazado a protegerlo y "ensancharlo día a día".

"Por eso hace 126 años surgió el PNV, para conseguir una Euskadi libre, de hombres y mujeres libres", ha apuntad0o, para subrayar que ese sigue siendo su objetivo. "Euskadi zutik eta martxan! (Euskadi en pie y en marcha", ha animado.

En su discurso, ofrecido tras el aurresku y la ofrenda floral ante la estatua del fundador del PNV, Sabino Arana, en los Jardines de Albia de la capital vizcaína, ha recordado que el 31 de julio de 1895 iniciaron los jeltzales su trayectoria. "Han sido 126 años de magnífico camino para llevar a Euskadi hacia su libertad, para que el Pueblo Vasco sea dueño de su destino", ha añadido.

El presidente del EBB ha recordado en esta jornada a las víctimas mortales de la covid, y a quienes aún están ingresados en hospitales y UCIs. Además, ha agradecido al PNV, al Lehendakari, y al Gobierno Vasco que se "hayan dejado todo" en la "complicada gestión de la pandemia".