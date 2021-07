Kristen Bell dice que el nombre de su hija es un "gran fastidio" durante la pandemia de Covid-19

Hace seis años Kristen Bell no podía preveer que el nombre que le pondria a su hija sería el que recibiría una de las variantes más infecciosas del coronavirus. Pero así es, su hija de seis años se llama Delta.

En el podcast, We Are Supported By... la actriz contaba que es "gran, gran fastidio" que su hija y la variante compartan nombre. "Pero realmente espero que la variante Delta no sea tan fuerte como el Covid original y la gente todavía diga corona. Quiero decir, es un fastidio para Corona, la compañía cervecera", decía la cómica con su habitual humor.

La protagonista de The Good Place y Malas Madres también reveló cómo se sentía su hija con esa coincidencia. "Tiene seis años, así que se impresiona cada vez que ve un anuncio de Delta Airlines o algo así", dijo Bell.

"Ella se pone en plan '¡Oh, Dios mío, mi nombre!'. Así que cada vez que escucha a alguien hablar sobre la variante, dice '¡mi nombre!'. Ella todavía está emocionada con eso", decía la actriz.

Kristen Bell agregó bromeando que "tal vez sea algo bueno" que su hija comparta un nombre con una variante del coronavirus para tener algo que la fastidie un poco y no viva siempre en un cuento de hadas.

"Su vida es realmente fácil, porque es una privilegiada y tiene mucho carisma", explicó Bell. "Ella es una pequeña bola de magia y se sale con la suya por eso, pone ojos de cachorro o te hace reír y por eso su vida es demasiado fácil", decía bromeando la madre.