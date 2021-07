Todas las islas mantienen sus niveles de riesgo aunque preocupan las incidencias de UCI en Tenerife y La Palma

De todos modos, Trujillo ha matizado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que en el caso de la isla de Tenerife lo que "más preocupa" es la incidencia hospitalaria y de ocupación de la UCI, que está por encima del 25 por ciento, lo que implica un "nivel de riesgo muy alto".

En cuanto a las islas en nivel 3 -Gran Canaria, Fuerteventura y La Palma- ha señalado que cada una tiene sus circunstancias, indicando que la que "está más en el límite es Gran Canaria", si bien ha puntualizado que sus niveles de ocupación hospitalaria y de UCI la ponen en una situación que "no tiene la misma intensidad que Tenerife pero que obliga a estar revisando continuamente", ya que ha incidido en que la cepa predominante tienen "muchísima mayor trasmisibilidad". "Gran Canaria merece más atención", dijo.

La Palma, por su parte, ha reconocido que "preocupa" porque aunque tiene una "incidencia baja" y "todos" son casos de origen importados, sí que "es la que presente la mayor incidencia y ocupación de UCI, por encima del 26 por ciento".

En cuanto a Lanzarote ha informado que la incidencia ha ido creciendo pero "sin una presión hospitalaria que sea digna de destacar" al igual que La Gomera que "sigue creciendo pero sin apenas presión hospitalaria", mientras que El Hierro tiene los "mejores indicadores" en estos momentos.

EL RIESGO DE ENFERMAR SIN VACUNAR SE MULTIPLICA POR CUATRO

Trujillo se ha referido también al riesgo de enfermar de coronavirus si se está vacunado o no, apuntando que de no estarlo se multiplica por cuatro. "El riesgo de enfermar se multiplica por cuatro entre alguien que no esté vacunado y el que tiene la pauta completa", apuntilló.

Muestra de ello, dijo, es que en la última semana de las 5.437 personas que se han contagiado, 1.266 tenían la pauta completa y 3.202 no estaban vacunados.

Además, añadió que en lo que se refiere a la incidencia de contagios a siete días recoge que se producen 109 casos en personas con la pauta completa, 371 con una dosis y 427 en los que no están vacunados.

Actualmente, en Canarias hay 1.130.071 personas vacunados con pauta completa, lo que aproximadamente supone 60 por ciento.