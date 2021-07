PSOE pide la dimisión de la gerente del Hospital San Juan de Dios de Aljarafe por su "incapacidad e indolencia"

En rueda de prensa, Fernández ha hecho mención a las declaraciones realizadas por la gerente a la Cadena Ser, en las que niega la precariedad y las deficiencias que existen en el centro, y ha advertido de que esto supone "un nuevo ataque frontal" a la sanidad pública andaluza por parte del gobierno de Juanma Moreno.

"Ya hemos denunciado como está infradotado, tanto presupuestariamente como en personal, para atender a más de 300.000 ciudadanos del Aljarafe, pero hoy también queremos denunciar la indolencia y la incapacidad que la gerencia de este hospital muestra para gestionar la quinta ola de la pandemia, ante la incredulidad de los vecinos y los profesionales", alerta.

Fernández considera que la directora gerente "plantea una normalidad que no existe", por lo que esto tiene que llevar a su "dimisión". Afirma que la "incapacidad" en la gerencia de este centro hospitalario ha quedado "fehaciente", por lo que el cese es "necesario y urgente".

"Esta falta de atención no es solo culpa de la gerencia del hospital, sino también de la infrafinanciación de la Junta de Andalucía, que provoca una deficiencia en las condiciones de los trabajadores de este hospital, porque son estos los que mantienen la calidad asistencial que se está dando a los usuarios", recalca. En este sentido, avisa de que el pasado miércoles esta infraestructura sanitaria "sufrió un corte de luz, que puso en riesgo la labor de las unidades de cuidados intensivos y que provocó la angustia entre los pacientes y los profesionales sanitarios".

En un comunicado, Fernández insiste en que se necesita que "se vean retribuidos de una forma justa estos profesionales sanitarios, acorde al esfuerzo que están haciendo", además de que se "redimensione", como ya pidió el PSOE en el Parlamento de Andalucía para poder atender a todos los vecinos del Aljarafe. "Tanto el comité de empresa, como los alcaldes de los municipios afectados y la sociedad en general están demandando una calidad necesaria, máxime en estos momentos que hacemos frente a una pandemia", agrega.

Para Fernández, "en plena quinta ola, siendo los jóvenes los más afectados, en una comarca que tiene un gran índice de población joven, no podemos permitir que nadie justifique la situación de este hospital, tildándola de normalidad", porque "no existe normalidad ni en las circunstancias ni en las actuaciones que se plantean por parte de la gerencia del hospital". "Necesitamos que se incremente el personal, que no se cierren camas, que ningún paciente esté en urgencias 48 horas esperando cama. Lo que necesitamos es que el Hospital San Juan de Dios de el servicio que tiene que dar un servicio público. Por eso, desde el PSOE esperamos que sea incorporado a la red del SAS y se elimine el concierto", recalca.