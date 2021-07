El retoque estético al que se ha sometido Olga Moreno tras su salida de 'Supervivientes 2021'

Parece que Olga Moreno no ha perdido el tiempo desde que llegó a España tras Supervivientes 2021. Tras su victoria, ya tenía preparada una entrevista que se emitirá este miércoles, Ahora, Olga, además del debate final donde dio explicaciones sobre su paso por el reality.

Pero, sobre todo, parece que Olga está centrada en su aspecto físico, pues, después de su cambio de look en la isla, su nuevo moreno y la pérdida de peso -que ya está recuperando porque ahora tiene "hambre a todas horas", ahora ha decidido someterse a un tratamiento estético.

La mujer de Antonio David ha acudido este miércoles a una clínica a inyectarse bótox y ácido hilaurónico en la cara. "Un procedimiento rápido que tiene como objetivo un rejuvenecimiento general del aspecto de la cara y la restitución de volúmenes", explica el doctor Oyola que la ha intervenido.

"Que sepáis que yo la he votado todos los días, me he gastado mucha pasta. Ha ganado casi por mí. He estado todo el rato votándola", ha bromeado el cirujano durante el vídeo.

Ahora, la ganadora de Supervivientes 2021 lucirá un rostro mucho más terso, al menos durante el tiempo en el que dure el ácido hilaurónico (de 8 a 12 meses) y el bótox (unos 6 meses).