Isabel Rábago adelanta que no se le preguntará a Olga Moreno por Antonio David Flores ni las "cosas judicializadas"

Faltan pocas horas para que se emita el especial de Olga Moreno llamado Ahora, Olga, en el que la ganadora de Supervivientes responderá a la docuserie de Rocío Carrasco, en la que se la nombraba en varias ocasiones, así como a su marido, Antonio David Flores y a su familia.

Cómo será el programa es un misterio, pues Telecinco ha guardado absoluto secretismo sobre el asunto.

"No sabemos cómo va a ser el programa, no tenemos ni idea", decía este martes en Ya es medio día Marta López, amiga de Olga Moreno y una de las colaboradoras que con seguridad estarán en ese especial.

Otra colaboradora habitual de la cadena, Isabel Rábago, se ha pronunciado en redes sociales, echando de menos otros programas, como aquel en el que al acabar la docuserie Rocío Carrasco respondió a varios colaboradores en directo.

"Ahora, yo... [emoji de silencio] Ojalá todos se sentaran en un plató como se sentó Rocío Carrasco. A ella se le pudo preguntar todo y por todos. Pero todos no son como ella. Fin", decía la periodista.

"Hoy a las 22:00 obtendréis todas las preguntas que me hacéis", adelantaba, porque previsiblemente será una de las personas que pueda preguntar a Olga Moreno.

Rábago adelantaba sin embargo en Ya es Medio día que no se harán muchas preguntas que la audiencia espera: "Mis preguntas tienen que ser referidas única y exclusivamente a Olga Moreno, porque hay temas que a ella no le compete contestar, es un aviso para navegantes.

"Le preguntaré a ella y ese es el ámbito en el que me puedo mover, no me puede contestar en cosas que están judicializadas o sobre las que ella no tiene ni idea", decía Rábago adelantándose a quienes pudieran esperar más.

"Soy profesional y estoy invitada en un programa en el que tengo claro a quién voy a entrevistar, si tuviera delante a Antonio David Flores le preguntaría por las cosas que la gente quiere saber, pero que no competen a Olga Moreno", se explicaba la periodista.