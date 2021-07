Este miércoles, los espectadores de Telecinco podrán escuchar todo lo que Olga Moreno tiene que decir. La mujer de Antonio David Flores responderá a las acusaciones que ha vertido sobre ella y su familia Rocío Carrasco. Tras tres meses aislada en Honduras, Moreno se ha enfrentado a la polémica que ha provocado en España la serie documental de la hija de la más grande y no ha dudado en hacerle frente en televisión.

El colaborador de El programa del verano, Antonio Rossi, ha explicado que la guerra entre ambas ya empezó hace años en los tribunales, y es que Rocío Carrasco demandó a la ganadora de Supervivientes por unas declaraciones que dio en un par de exclusivas en unas revistas. "En las exclusivas decía 'yo no he sido la madre de esos niños pero he sido su salvación', entre otros titulares", ha detallado el tertuliano.

Joaquín Prat se ha mostrado muy interesado por la entrevista de esta noche y le ha preguntado a su compañero, que ha estado presente en la grabación del especial de Olga Moreno, si se le ha preguntado por el episodio de la boda de Rocío Carrasco y Fidel Albiac y por qué David Flores no acudió a la ceremonia. "Le preguntaremos por esa boda, el tema del bautizo, todo lo que se ha ido contando, por todo lo que hay sobre la mesa", ha respondido Rossi.

No obstante, el colaborador ha querido aclarar que la exsuperviviente no tratará directamente aquello que incumbe a su marido. "Al margen los asuntos en los que interviene directamente Antonio David, todo lo que está judicializado, tema niños que no son menores... Olga directamente solo va a responder a lo que Rocío Carrasco ha dicho", ha especificado.