La Unió insta Planas a defendre a Brussel·les "amb fermesa" la declaració dels cítrics com a producte sensible

L'objectiu, recorda l'organització agrària, és "protegir al sector citrícola en aquest tipus de negociacions si el país tercer té també cítrics que desitja exportar a l'àmbit de la UE".

Aquest anunci es va efectuar en una reunió que van mantindre aquest dilluns els responsables de la Conselleria d'Agricultura (Mireia Mollà i Roger Llanes) amb la directora general de Relacions amb la UE, Daría Terradez, l'eurodiputada Inmaculada Rodríguez Piñero i la pràctica totalitat dels representants del sector citrícola a la Comunitat Valenciana, entre ells La Unió.

"La consideració dels cítrics com a producte sensible quan la Comissió Europea negocie els Acords Comercials amb països tercers és fonamental per a garantir la protecció per al sector a la Comunitat Valenciana i per açò des de la nostra organització, en col·laboració amb l'eurodiputada valenciana Inmaculada Rodríguez-Piñero iniciem el passat mes d'octubre una línia d'acció mitjançant la presentació d'informes tècnics a Brussel·les per a introduir-ho ja en la revisió de l'acord amb Sud-àfrica a l'octubre", assenyala el secretari general de La Unió, Carles Peris.

L'entitat es congratula que finalment la Generalitat haja agafat la seua proposta i "la faça seua per a traslladar-la al Ministeri d'Agricultura". "Tots units sempre tindrem molta més força a l'hora de defendre els interessos del sector citrícola valencià", afirmen.