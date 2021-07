Buruaga (PP) exige a Revilla modificar la normativa para no cerrar la hostelería en niveles 3 y 4 de riesgo

De hecho, Buruaga espera que el Gobierno PRC-PSOE "no se atreva a cerrar" el interior de la hostelería porque supone "hacer pagar a este sector su inacción y su incompetencia", lo que "es de locos", ha dicho.

La popular se ha pronunciado así tras conocer el último semáforo Covid, que sitúa a 19 municipios de Cantabria en nivel de riesgo 3, lo que, de acuerdo con la resolución en vigor, supone el cierre del interior de la hostelería.

Según la presidenta del PP, el cierre es además de "inútil, perfectamente evitable", porque basta con modificar esa resolución y porque "hay otras alternativas para reaccionar con eficacia" frente a esta quinta ola, ha defendido.

"Si hace cuatro días se cambió (la normativa) para cerrar el ocio nocturno en nivel 2, ahora la tienen que cambiar para evitar que el interior de la hostelería se cierre en nivel 3 y 4", ha añadido Buruaga, que ha exigido a Revilla la modificación inmediata de la normativa que establece las restricciones asociadas a cada nivel de riesgo.

"No se trata de hablar, se trata de hacer; y, mientras no lo haga, la hostelería la cierra el Gobierno y su máximo responsable, el presidente Miguel Ángel Revilla, y no los técnicos de la Consejería de Sanidad", ha dicho.

La popular ha hecho hincapié en que esta medida "no sirve" y, al mismo tiempo, va a suponer "el remate para un sector estratégico como es la hostelería y la restauración enterrando todas las expectativas de recuperación que se habían depositado en el verano".

"Si, como se ha demostrado en el último año y medio, la hostelería no es el problema, su cierre no es la solución", ha dicho Buruaga, quien ha subrayado que el cierre "es un escenario superado" y la hostelería "un sector seguro que cumple las normas y trabaja con profesionalidad". "En este momento hay que preservarlo al máximo", ha añadido.

Además considera que el Gobierno de Cantabria "no puede hacer pagar una vez más los platos rotos de su inacción e incompetencia a todo un sector económico que se la juega este verano".

Según Buruaga, el Ejecutivo ha sido incapaz de equilibrar la protección de la salud, del trabajo y de los derechos de los ciudadanos. "Al Gobierno se le ha ido la situación de las manos y no ha hecho nada de lo que debería hacer", ha denunciado.

Así, ha recordado que el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha reconocido que el problema son los positivos que no están diagnosticados, "pero se niega a hacer cribados masivos"; y que los jóvenes son los que contagian, "pero se ha negado hasta ahora a vacunarles" solapando su inmunización con la de los grupos de mayor edad como han hecho otras comunidades autónomas.

Además, ha recordado que otras regiones como Galicia han implantado el pasaporte Covid como alternativa para acceder a los espacios interiores en las zonas de alta incidencia, mientras aquí se sigue estudiando.

"Siempre lo más fácil, siempre lo más cómodo, las restricciones al máximo y cerrojazo total", ha dicho la presidenta popular, quien ha advertido al Gobierno de que "para esto con el PP no cuenten".