Giner denuncia que el Ayuntamiento no ha invertido "ni un euro" en 42 barrios en el primer semestre de 2021

Asimismo, Giner ha criticado que "el nivel de ejecución del presupuesto municipal en el capítulo de inversiones es uno de los más bajos de los últimos años con un 12% en este mismo periodo", según la respuesta obtenida por el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, sobre Inversiones Territorializadas en barrios, ha indicado la formación en un comunicado.

"En el primer semestre de 2021 ya no existían las mismas restricciones que en el mismo espacio de tiempo de 2020, donde sí hubo casi dos meses de paralización de ejecución de obras por el confinamiento, como para tener un bajo nivel de mejoras en los barrios", ha remarcado.

El portavoz ha resaltado que "el alcalde está demostrando que tiene un equipo con poca eficacia de gestión, ya que en la VI modificación de créditos disminuyó dos partidas presupuestarias destinadas a mejoras en barrios para hacer frente al pago de deuda del Consorcio". "Para esas cuestiones sí tiene vista y deja sin mejoras a los vecinos", ha censurado.

En esta línea, ha remarcado que en los barrios de El Perellonet, Ciudad Fallera, San Isidro, Orriols o La Punta no ha producido ninguna inversión. "En el primero no ha habido inversión alguna en los seis primeros meses, se ha destinado dinero para la estación depuradora; en Ciudad Fallera, que en teoría debería ser un barrio puntero a mejorar, no se ha hecho nada y el plan especial lleva retraso, y en La Punta no se ha hecho nada, ni siquiera se ha encargado la Estrategia aprobada el año pasado, o al menos en el documento no aparece", ha enumerado.

"Ribó tiene en una lista negra a distintos barrios de la ciudad y no ha invertido nada en 2020 ni en este primer semestre", ha reiterado. Así, Giner ha asegurado que El Pilar, Tendetes, El Calvari, Trinidad, Ciudad Universitaria, San Isidro, En Corts, y los pueblos del sur Mahuella y Horno de Alcedo no han recibido inversiones en este periodo de tiempo. Además, ha criticado que en este último el alcalde "se negó a aceptar una propuesta de Cs para instalar un cajero automático".