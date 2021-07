Alba Díaz da positivo en coronavirus y advierte sobre sus efectos tras pasarlo "realmente mal": "Cuidaos"

Alba Díaz ha anunciado este lunes que ha dado positivo en coronavirus, motivo por el que permanece en casa desde el pasado fin de semana, cuando empezó a notar los primeros síntomas.

La influencer ha explicado cómo se encuentra a través de sus stories en Instagram, red social donde acumula más de 254.000 seguidores. "Os preguntaréis: '¿Esta niña qué hace metida en casa tres días? Pues os cuento un poquito...", ha avanzado.

"Hace dos días me hice la prueba de antígenos, di negativo, me encontraba fatal y dije: 'Venga, me voy a hacer la PCR'", ha añadido antes de aclarar que, finalmente, sus sospechas eran ciertas: dio positivo en Covid-19.

Alba Díaz anuncia que padece Covid-19. INSTAGRAM

La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz González El cordobés ha admitido que se sentía "realmente mal", por lo que ha aprovechado la proyección de sus mensajes para llamar a la responsabilidad.

La influencer, de 21 años, ha enumerado a modo de resumen todos sus síntomas y ha lanzado un aviso: "Tengo tos, cansancio, mocos y he perdido gusto y olfato. Eso son mis síntomas. Di negativo en la prueba de antígenos y positivo en la PCR. Solo digo eso. Cuidaos que está el tema que no veas".