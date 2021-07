CES ve "clave" para la recuperación los fondos europeos, aunque "bien dirigidos y eficientemente gestionados"

El Consejo Económico y Social Vasco (CES) ha afirmado que los fondos europeos del Mecanismos de Recuperación y Resiliencia, Next Generation, son "clave" para coadyuvar a una recuperación fundamentada en el "progreso y no solo de crecimiento del PIB". No obstante, ha advertido de la necesidad de que estos sean "bien dirigidos y eficientemente gestionados".