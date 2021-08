Cómo dar un ambiente íntimo a tu terraza o jardín con esta guirnalda de luces Led... ¡con 10 euros de descuento! 

Para combatir las calurosas noches de verano, no hay nada mejor que una velada al aire libre en la terraza o el jardín. Aprovechar las horas de luz estivales, más extendidas que las del resto del año, es una oportunidad que no debemos dejar escapar. Con la subida histórica del precio de la luz, ¿a quién no le apetece ahorrar con una iluminación alternativa? Cuidar del planeta y de nuestro bolsillo son ventajas del uso de energías renovables en nuestro día a día.

Si eres de los que alarga las cenas de verano hasta entrada la noche, esta forma de iluminación te interesa. En 20deCompras hemos encontrado la guirnalda de luces de carga solar y bajo consumo (LED) con la que alumbrar cualquier reunión sin comprometer tu economía. Con batería recargable de 800mAh a través de luz solar, podrás iluminar de 10 a 12 horas seguidas sin utilizar cables ni enchufes de ningún tipo ¡por 0 euros!

Puedes adaptar la luz a tus necesidades gracias a sus 8 modos de iluminación, con los que diseñar tus veladas como quieras. De IP44 impermeable, resiste muy bien al agua y al polvo para un uso duradero con independencia de las condiciones climáticas. Ahora puedes encontrar estas luces LED ecológicas de larga duración con un 36% de descuento en Amazon, por solo 17,99 euros. ¡Consíguelas antes de que se acaben!

Guirnalda de 50 luces LED recargables con luz solar Tomshine (6,9m). Amazon

Ilumina tus veladas como nunca

Recarga solar ecológica . Su batería de 800mAh permite cargar la guirnalda con la luz solar para una iluminación de 10 a 12 horas de duración, sin enchufes ni cables. Ilumina tu jardín de forma ecológica con bajo consumo.

. Su batería de 800mAh permite cargar la guirnalda con la luz solar para una iluminación de 10 a 12 horas de duración, sin enchufes ni cables. Ilumina tu jardín de forma ecológica con bajo consumo. Luz ajustada a tus necesidades. Cuenta con 8 modos de iluminación (combinación, en ola, 'sloglo', persiguiendo, secuencial, decoloración lenta, centelleo y luz constante) para dar vida a tus espacios como prefieras. Sus 50 bolas LED de gran calidad y 6.9 metros de longitud proporcionan una decoración ideal para cada momento.

Cuenta con 8 modos de iluminación (combinación, en ola, 'sloglo', persiguiendo, secuencial, decoloración lenta, centelleo y luz constante) para dar vida a tus espacios como prefieras. Sus 50 bolas LED de gran calidad y 6.9 metros de longitud proporcionan una decoración ideal para cada momento. Resistencia impermeable. Con IP44 resistente al polvo y al agua, puede soportar diferentes condiciones climáticas en interior y exterior. Si tienes cualquier duda o problema, podrás contactar con el servicio al cliente de Tomshine, donde estarán encantados de atenderte.

Con IP44 resistente al polvo y al agua, puede soportar diferentes condiciones climáticas en interior y exterior. Si tienes cualquier duda o problema, podrás contactar con el servicio al cliente de Tomshine, donde estarán encantados de atenderte. Guirnalda de luces, ¡por solo 17,99 euros! Aprovecha este precio de oferta y hazte con esta guirnalda de bajo consumo por 10 euros menos.

¡Sin mosquitos!

Todos sabemos que los insectos van hacia la luz y por ello es fundamental contar con un repelente adecuado cuando necesitemos encenderlas, sobre todo en exteriores. Garrapatas, pulgas, hormigas... si hay algún bicho que resulte especialmente molesto cuando disfrutamos del aire libre en verano, esos son los temidos mosquitos. Para evitar sus picaduras, existen remedios eficaces como las mosquiteras magnéticas para puerta, ahora por 10,99 euros en Amazon, o los repelentes tradicionales de Relec que se venden rebajados en 'pack ahorro' por solo 13 euros. Ya no hay excusas para disfrutar del buen tiempo... ¡hazte con ellos!

Las mosquiteras magnéticas de MyCarbon. Amazon

Este kit nos ayudará a mantener a raya a los mosquitos. Amazon

