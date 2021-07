Oltra veu raonable que Puig critique el dúmping fiscal de Madrid: "Totes les estratègies són bones i complementàries"

Així ha valorat les propostes que va llançar Puig aquest dimecres en els Desdejunis Informatius d'Europa Press, on va suggerir que és un bon moment per a estudiar la implantació d'un impost específic a les rendes altes de la Comunitat de Madrid i així harmonitzar la fiscalitat d'Espanya. També va demanar la descentralització de les institucions estatals i va plantejar que el Dia de la Hispanitat se celebre cada any en una ciutat.

Preguntada per l'impacte d'aquestes paraules, després que Compromís assegurara que no van tindre suficient repercussió, Oltra ha resolt que a la Comunitat hi ha consens en la necessitat de reivindicar un finançament autonòmic just i que el Govern presente l'esborrany del nou model per a començar a negociar.

L'objectiu, ha subratllat, és el repartiment equitatiu, suficient i constitucional dels fons estatals. "L'infrafinançament de la Comunitat és un fet reconegut per tot el món; això ens dessagna", ha reiterat, per la qual cosa creu que qualsevol estratègia per a superar aquesta situació és vàlida.

Oltra ha destacat la importància que Puig protagonitze una conferència en la capital, però també que "els mitjans de comunicació de Madrid tingueren una visió més àmplia que la M-30". "Però això no depèn del president, sinó que canvien la seua mentalitat centralista i centralitzadora", ha remarcat.

En aquesta línia, ha rebutjat les crítiques dels empresaris madrilenys i els ha convidat al fet que siguen ells i no Puig els qui abandonen els seus "prejuís ideològics". "La nostra línia política està clara i és oposada a la de defendre els privilegis dels qui més tenen", ha emfatitzat recordant la reforma fiscal que va impulsar la Comunitat en 2017 perquè deixara de ser la regió on les rendes altes pagaven menys impostos d'Espanya.

"La dialèctica política situa a cadascun on el situa", ha asseverat, i ha volgut deixar clar que la del govern del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) està amb la part "més feble" de la societat valenciana.

"EL REINA SOFIA EL PAGUEM TOTS"

És més, Oltra ha fet notar que l'efecte 'capitalitat' de Madrid es pot mesurar en el fet que "els museus d'art modern d'Alacant o València es paguen amb el pressupost de la Generalitat mentre el Reina Sofia va a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) que paguem tots". "Si damunt aquesta comunitat ens fa a la resta 'dúmping fiscal', és d'allò més raonable que el president vaja a Madrid i ho diga", ha agregat.