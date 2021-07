Bea Retamal termina en el hospital por un problema de salud que podría afectar a su futuro: "Todavía no lo he asimilado"

Bea Retamal ha reaparecido este jueves en su canal de Mtmad junto a su pareja, Dani G. Primo, para hablar del problema de salud que le fue diagnosticado recientemente y que, muy a su pesar, podría determinar sus planes de futuro.

Todo empezó cuando la exconcursante de GH empezó a notar molestias en sus ovarios, motivo por el que terminó acudiendo al hospital. Al principio, creía que se trataba de "un dolor normal" relacionado con la menstruación, pero no fue así.

"Fui a urgencias y me diagnosticaron, supuestamente, infección de orina con inflamación de la vejiga, sin hacerme pruebas ni nada más que análisis de sangre y de orina, y me mandaron una medicación que no valía para nada", ha apuntado.

"Al día siguiente, casualmente, tenía cita con mi ginecóloga, me hizo pruebas y me dijo lo que había: tengo las trompas [de Falopio] inflamadas, y me dijeron que el dolor no se iba a ir ni en unos días ni en un mes, e incluso hay mujeres que no se les va el dolor nunca", ha lamentado la exconcursante de Supervivientes.

Visiblemente preocupada, Retamal ha asegurado que "ahí vino el drama": "La respuesta de la doctora fue que, si me operaban, eso me dificultaría la opción de ser madre... Y a mí me da algo. Se me cae la vida. Es un problema gordo".

Finalmente, la joven ha roto a llorar y ha explicado que ha tenido que empezar a tomar una medicación y un tratamiento específico a la espera de tener una revisión con su médico.

"No pasa nada, porque te vas a tomar unas pastillas maravillosas que te han recetado, te vas a poner bien y vamos a hacer el viaje para celebrarlo. La opción de que no puedas ser madre no existe", ha querido animarla su novio.

El joven, que participó en la segunda edición de La isla de las tentaciones, se ha convertido en el principal apoyo de la valenciana desde que ambos coincidieron en Solos, el reality que Mediaset ofrece a través de MiTele Plus.

Tanto es así que Retamal dejó a su pareja de aquel entonces para iniciar, así, una nueva historia de amor. Lo hizo desde el 'pisito', por lo que la audiencia del reality pudo presenciar la ruptura (antes hubo una infidelidad) en pleno directo.