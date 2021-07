La oposición pide dimisiones por el 'caso Plus Ultra' y avisa al Gobierno: "El cese de Ábalos no tapa las corruptelas"

La suspensión del rescate a la aerolínea Plus Ultra que aprobó el Gobierno ha sido celebrada inmediatamente por los partidos de la oposición, que exigen que se depuren responsabilidades por este "nuevo varapalo judicial" al Ejecutivo y advierten de que "el cese de Ábalos no tapa las corruptelas a favor de Maduro para pagar los votos de Podemos".

Con estas palabras se ha expresado el líder del PP en su cuenta oficial de Twitter, en la que ha recordado que su partido, al igual que Vox y Manos Limpias, recurrió ante la Justicia para frenar la ayuda de 53 millones de euros que concedió el Gobierno el pasado 9 de marzo en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

Los populares exigen ahora que se abra una comisión de investigación en las Cortes Generales para ver a donde iba el dinero, "cuál era el objetivo del Gobierno, cuál era el pacto oculto con el régimen chavista" y donde el Ejecutivo dé todas las explicaciones y han aprovechado el fallo del Juzgado de Instrucción número 15 para pedir la creación de una autoridad independiente que gestione el reparto de los fondos europeos a España.

VOX, por su parte, ha registrado en el Congreso la solicitud de comparecencia de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que explique las razones por las que se autorizó la concesión de la ayuda a Plus Ultra, teniendo en cuenta las irregularidades cometidas a lo largo del procedimiento de concesión.

El partido de Abascal, que se querelló contra el Gobierno en el Tribunal Supremo y en dicho juzgado, ha asegurado a través de la vicesecretaría jurídica que mantendrá su ofensiva en los tribunales y velará "para que el gobierno no haga un uso fraudulento del erario público".

Ciudadanos advierte del "mazazo para la imagen de España"

La formación naranja ha ido más allá y ha exigido la dimisión de la responsable de Hacienda, que hace solo unas semanas defendió en sede parlamentaria la legalidad de las ayudas entregadas a Plus Ultra. El vicesecretario general, Edmundo Bal, ha acusado al Gobierno de mentir y ha advertido del "mazazo" que supone el fallo del tribunal para la imagen de España.

Ciudadanos ha recordado que fueron ellos los primeros que denunciaron en el Congreso el posible fraude de las ayudas a Plus Ultra mediante una pregunta al Gobierno, antes de ir al Tribunal de Cuentas, al considerar que la empresa no solo no era estratégica, como reconocía el Ejecutivo en algunos informes; que no tenía capacidad de supervivencia y cuya cuota de mercado en España ronda el 0,1%.

"¿Cuáles son los méritos de Plus Ultra? -ha preguntado Bal- Que se encuentra en quiebra desde que nació, que tiene accionistas en paraísos fiscales y una deuda con el régimen de Maduro".