'Mask Singer': Bertín Osborne era el cocodrilo rapero que se atrevió con AC/DC

Antena 3 emitió este miércoles la semifinal de Mask Singer. Por segunda vez en la edición, el programa contó con una máscara invitada, que ya se había anunciado que sería Paella, que resultó ser Ainhoa Arteta.

Pero aún quedaba por saber la identidad de una de las máscaras concursantes... y, tras enfrentarse en un encarnizado duelo con Plátano por una plaza en la final, finalmente fue Cocodrilo el expulsado del talent.

Sin embargo, antes de abandonar el programa, el reptil tuvo que desvelar su identidad, y resultó ser Bertín Osborne, presentador de Mi casa es la tuya en Telecinco, haciendo una aparición en la gran enemiga de Mediaset como ya lo hizo Terelu Campos en Mask Singer 1.

El también cantante dejó claro que el de las rancheras no es el único género musical al que es capaz de ponerle voz, pues la que se convirtió en su última gala, el exmarido de Fabiola Martínez se atrevió con el icónico y poderoso tema You shook me all night long de AC/DC.

¡ALUCINANTE! Tras Cocodrilo se escondía… ¡Bertín Osborne! 🐊 ¿Lo habías descubierto?



Tras sorprendernos en cada gala, ahora toca decirle: «Hasta la vista…» 🎶😉





Además, Osborne confesó que la canción de su vida también sonaba a rock, siendo Hungry heart de Bruce Springsteen: "Cuando llegué a EE.UU., Bruce Springsteen era el referente de todos", explicó Cocodrilo antes de desenmascararse.

“Ambrossi la ha clavado, macho”, dijo Osborne en cuanto desveló su rostro. Y es que, fue el único que intuyó al cantante bajo las cadenas de Cocodrilo. Respecto al resto de investigadores, Javier Calvo apostó por Miguel Ríos, Paz Vega por Loquillo y José Mota por Carlos Moyá.

🐊 Cocodrilo tiene muchas ganas de llegar a la Gran Final de #MaskSinger, por eso ha decidido luchar por su puesto con un verdadero temazo: «You shook me all night long», de AC/DC 🤘 ¿Algún sospechoso?





Así, Bertín Osborne se suma a una lista de revelaciones en la que ya figuran La Toya Jackson, Isabel Preysler, Esperanza Aguirre, Paloma San Basilio, Eva Hache, Josep Pedrerol, Mel B, José Manuel Calderón, Mar Flores, Pepe Reina, María Zurita y Ainhoa Arteta.