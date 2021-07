Terelu Campos ya disfruta de sus ansiadas vacaciones, pues ya se encuentra en su "Málaga querida". La colaboradora de televisión aprovecha estos días para descansar y hacer planes con sus seres queridos, tal y como ha demostrado en las redes sociales. Sin embargo, esto le ha traido de vuelta numerosas críticas.

La tertuliana de Viva la vida disfrutó el pasado fin de semana en un local de la Costa del Sol, aunque no tomó las medidas de precaución recomendadas para prevenir los contagios por Covid-19: aparte de no llevar puesta la mascarilla, Terelu tampoco guardó la distancia de seguridad con sus acompañantes.

La hija de María Teresa Campos lo demostró a través de un vídeo que publicó en Instagram, donde aparecía cantando junto a un artista y el grupo de amigos. "Maravilla de sitio que no conocía en Málaga", escribió, a lo que añadió: "¡Y con mi gente! ¡No se puede pedir más!".

No obstante, la hermana de Carmen Borrego no causó demasiadas alegrías entre sus más de 264.000 seguidores, ya que muchos de ellos le dejaron comentarios en los que la tachaban de irresponsable por no ser cuidadosa frente al coronavirus.

"Así pegaditos y sin mascarilla después vendrán los lloros, el yo lo hago todo bien", escribió un usuario, al que se sumaron otras personas, quienes dejaron comentarios como "la mascarilla de adorno. Después en los programas decís que no os acercáis… Qué hipocresía", "¡Ponte la mascarilla! Que sois las que menos ejemplo dais" o "No cumples la distancia y encima cantas. ¿O es conviviente? Luego dirá es que yo estuve con mi madre sin hacer vida social".

La madre de Alejandra Rubio ha optado por no contestar a dichos mensajes para así seguir disfrutando de su tiempo de descanso, pues la crisis sanitaria le ha impedido, como al resto de españoles, hacer todos los planes que le hubieran gustado a lo largo de este año.

Cabe decir que la tertuliana se contagió de Covid-19 el pasado mes de mayo, algo que le causó mucha preocupación. "Cuando me comunicaron que era positiva me embargó el pánico. ¡Qué cara no pondría! La enfermera que me hizo la prueba me dijo: ‘Si quieres tomar un Lexatin tómatelo porque es normal", explicó por aquel entonces.