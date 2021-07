Terelu Campos no duda en usar su blog para pronunciarse sobre algunos temas sobre los que, en Viva la vida, no suele hablar. Si hace poco se pronunció sobre la tensión entre su hermana y su hija, ahora ha querido dirigirse directamente a María Patiño, su excompañera de Sálvame.

Recientemente, el programa del corazón mostró una pelea entre la periodista y la hija de María Teresa Campos, una pelea en la que se agarraron de los pelos y terminaron rebozadas en el suelo. Aunque, en realidad, la batalla era de broma y fue entre Patiño y el imitador Josep Ferré, que iba disfrazado de Terelu.

Pero parece que la relación real entre ambas no es así de mala, como lo ha demostrado la hermana de Carmen Borrego en su artículo de Lecturas: "Mi relación con María Patiño ha tenido mejores y peores momentos. La lucha de Mila nos ha unido, sobre todo, en el dolor de su pérdida y de su ausencia".

Por ello, Terelu quiso pronunciarse sobre un momento desagradable que vivió María Patiño el pasado domingo en Socialité donde su equipo la llamó "gorrona" por no haber cumplido su compromiso con una marca de ropa de devolverle las prendas que le dieron para una promoción.

"A partir de ahora me traeré yo mis propios bolis, para que no me acuséis de gorrona ninguno de los compañeros", dijo la presentadora visiblemente enfadada.

Y este feo detalle tampoco le gustó a Terelu, quien ha querido salir en su defensa: "Vi cómo la llamaban gorrona en su programa y pensé que era una broma de Socialité. Me pareció muy feo que la dirección de este programa, de la que no soy santo de su devoción, haya hecho esto con su presentadora".

"Hay cosas con las que uno no debe jugar ni faltar al respeto a la conductora de un formato que se deja la piel cada fin de semana como el resto del equipo. Así se lo dije a María y así lo manifiesto públicamente", ha concluido Terelu.