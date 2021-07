Para los amantes de los animales sus mascotas son lo más importante. Perros, gatos, pájaros, hámsteres… todos son fieles compañeros de vida a los que debemos cuidar para devolver el amor que nos profesan. Durante los meses estivales, además de jugar con ellos un poco más que de costumbre, asegurar su protección frente al calor será una de las mejores formas de mostrarles nuestro cariño. En Amazon podemos encontrar la alfombra refrescante de Pecute para animales de compañía, la nº1 más vendida en colchonetas para mascotas, con la que cumplir con este propósito.

Gracias a la actualización incorporada en 2020, la almohadilla de enfriamiento ahora incluye PVC de poliéster de gran calidad con 0.4mm de grosor, impermeable y resistente a arañazos. No tendrás que preocuparte por posibles fugas de gel de su interior, 100% no tóxico para animales ni humanos, y no requiere congelación antes de su uso. Mantendrás a tu mascota fresca todo el verano protegiendo su temperatura corporal del sobrecalentamiento y la deshidratación, colocándola en jaulas, camas de perro, sillones, asientos de coche o el suelo. Para limpiarla solo tendrás que rociar un poco de agua sobre su superficie y friccionar con un cepillo o esponja suave. Al ser multifunción, también podrás dar uso humano a la alfombrilla como almohada o cojín para enfriar el ordenador. Cuenta con 6 meses de garantía tras la compra por defectos de fábrica y está disponible en 6 tamaños distintos. Ahora puedes hacerte con ella por solo 19,99 euros en el marketplace. ¡Aprovecha la oferta!

Alfombrilla de refrigeración automática para animales de compañía de Pecute, 50*40cm. Amazon

El remedio para despedir el calor

Materiales no tóxicos de calidad . El paño de Oxford 300D de 0.4 mm de grosor resiste al agua, el desgaste y los rasguños, impidiendo las fugas de gel de su interior. La alfombrilla es 100% no tóxica para animales ni humanos. No requiere congelación ni tratamiento previo para funcionar.

. El paño de Oxford 300D de 0.4 mm de grosor resiste al agua, el desgaste y los rasguños, impidiendo las fugas de gel de su interior. La alfombrilla es 100% no tóxica para animales ni humanos. No requiere congelación ni tratamiento previo para funcionar. Fácil de limpiar y guardar. Rociar un poco de agua sobre su superficie, limpiar con un cepillo suave o una esponja ¡y listo! Su diseño plegable es muy práctico para llevar la alfombrilla allá donde vayas y almacenarla en cualquier parte.

Rociar un poco de agua sobre su superficie, limpiar con un cepillo suave o una esponja ¡y listo! Su diseño plegable es muy práctico para llevar la alfombrilla allá donde vayas y almacenarla en cualquier parte. Alfombrilla multifunción. Para camas de perros, jaulas, asientos de coche… o debajo de tu ordenador. La alfombrilla es adecuada para el uso animal y humano, como estera de enfriamiento corporal para mascotas, almohada o cojín para dispositivos electrónicos

Para camas de perros, jaulas, asientos de coche… o debajo de tu ordenador. La alfombrilla es adecuada para el uso animal y humano, como estera de enfriamiento corporal para mascotas, almohada o cojín para dispositivos electrónicos Nº1 más vendida con más de 7.300 valoraciones, ¡por menos de 20 euros! Aprovecha las ofertas de Amazon y hazte con la alfombrilla de enfriamiento líder a un precio de risa.

