La respuesta de Rosa Benito al polémico "me la bufa" de Rocío Carrasco

Rosa Benito se ha pronunciado este jueves en Ya es mediodía sobre el estreno de Rocío Carrasco en Sálvame, donde esta aseguró que le daba igual lo que su tía dijera de ella. "Me la bufa, sí, que se espere a otoño", expresó, rotunda. Eso sí, Mohedano ha preferido no mojarse demasiado en su contestación.

La respuesta de Carrasco se produjo con motivo de la reacción de su tía al conocer su fichaje en Sálvame. La colaboradora opinó que tenía que haber "trabajo para todos" y, después, añadió: "También tiene derecho a trabajar Rosario Mohedano que es una madre que muere por sus hijos".

Benito consideró que a su hija "no le habían dejado ser como es ella, no le habían dejado hacer lo que ella ama que es cantar", lo que hizo pensar que el cabreo estaba dirigido a Carrasco por la oportunidad laboral que se le había presentado. Sin embargo, el rostro de Telecinco ha matizado sus palabras.

"En ningún momento, en mi mente, está mi sobrina Rocío Carrasco cuando digo eso, en mi cabeza está ese programa que sí que han machacado a Rosario", ha expresado, muy seria, desde el plató. "Hay gente en ese programa que se dedican al espectáculo y saben lo difícil que es", ha apuntado.

"No hace cuatros años que no hablan de ella, hace dos veranos y dijeron barbaridades... Cuando digo que mi hija tiene 3 hijos no lo digo por mi sobrina solo lo digo porque tiene derecho a tirar para adelante", ha zanjado Benito.

No obstante, la tertuliana ha preferido no profundizar en el dardo de Carrasco, sino en el sentimiento que hay detrás: "No se me pasó en ningún momento hacerle daño a ella, lo juro por la gloria de su madre... Rosario Mohedano lo único que siempre ha procurado es llevarse bien con toda la familia, ella es muy Mohedano y familiar. No quiere mal rollo y es muy buena persona".