Rocío Flores se emociona al hablar de la relación con su madre y confirma que desea reencontrarse con ella

Rocío Carrasco y Rocío Flores comparten el mismo espacio al mismo tiempo en Mediaset. Madre e hija coinciden en las instalaciones de Telecinco en el mismo horario al trabajar cada una en un programa, sin embargo, aún no se ha producido un encuentro, ya que, según han explicado varios colaboradores, la productora ha hecho todo lo que posible para que no se vean. Esto se debe a que Carrasco ha comunicado públicamente que no se encuentra mentalmente preparada para reencontrarse con su hija y parece que la cadena está respetando la decisión de su nueva colaboradora.

Sin embargo, parece ser que este deseo no es compartido y que Rocío Flores no tendría inconveniente en ver a su madre después de nueve años. Así lo dejó ver la colaboradora en el plató de Supervivientes cuando Marta López le preguntó qué sentía al saber que su madre ha estado al mismo tiempo que ella en las instalaciones de Mediaset España. La nieta de la más grande dejó claro que si el encuentro no se produce no es por ella, sino por decisión de su madre.

Este jueves, Ro Flores ha vuelto a insistir en El programa del verano que no tendría ningún problema en mantener una conversación con su progenitora. Sus compañeros han vuelto a insistir sobre un tema que parece que provoca dolor en la joven, y es la relación de su madre con Fidel Albiac. Cuando Alessandro Lecquio ha comparado el lugar de Olga Moreno, esposa de su padre, y del marido de su madre, Flores ha sido tajante: "Ni punto de comparación, ni punto de comparación...".

Otra de las colaboradoras ha afirmado que a pesar de que a día de hoy sea imposible una reconciliación es algo que se puede producir en el futuro, algo que ha emocionado a la hija de Antonio David. "Pues sí, es algo que yo nunca he negado", ha respondido Rocío Flores confirmando, así, su deseo de volver a tener contacto con su madre.

Joaquín Prat ha preguntado a su compañera por el papel de su padre, que ha sido muy criticado durante estos últimos meses tras la acusación de maltrato que Rocío Carrasco hizo pública en su serie documental, y ha indagado en la defensa que Moreno ha hecho de su marido en Supervivientes: "¿Compartes al cien por cien lo que dice sobre tu padre, Olga?". "Sí, al cien por cien, al cien por cien", ha insistido la nieta de Rocío Jurado mientras se le quebraba la voz.

"Yo siempre lo he dicho, yo me fui con el que más recto era, con el que menos dinero tenía y con el que es así", ha comentado la colaboradora. Finalmente, Pepe del Real le ha preguntado si cree que su madre sería capaz de renunciar a Fidel para propiciar un reencuentro con sus hijos, y Ro Flores ha respondido conteniéndose las lágrimas: "No lo sé, pero eso es algo que le corresponde a ella".