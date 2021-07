Este miércoles, Telecinco emitió Supervivientes: tierra de nadie. A la gala, presentada por Carlos Sobera, acudió como invitada Rocío Flores. De esta manera se repitió el patrón de la semana pasada, haciendo que prácticamente Rocío Carrasco coincidiera con su hija en plató.

Sin embargo, ambas no se vieron las caras. Al igual que en la entrega anterior de Tierra de nadie, cuando desde la cadena explicaron que había sido la propia organización quien le recomendó a la joven que entrara por otro sitio, el plató de informativos, para evitar a la prensa que esperaba en la entrada.

La que sí coincide con ambas habitualmente es Marta López, colaborando tanto en las tertulias de Sálvame diario como en las de Supervivientes. La empresaria, que defiende contra viento y marea a Olga Moreno, también intenta tender puentes entre Rocío Carrasco y Rocío Flores.

"La gente no me cree cuando digo que ella me dice que no quiere que hablen mal de su madre. Nadie me cree, pero ella suele decir que es su madre y la quiere", comenzó López.

Después, le preguntó a la joven si sabía a quien se refería su madrastra al hablar de alguien que se interponía entre madre e hija, obstaculizando la reconciliación entre ambas. "Sí, claro que lo sé. Pero no tengo ganas de mencionar a nadie. Quería destacar que Olga siempre dice que ha tenido que ser siempre muy fuerte mentalmente... ella arrastraba cosas de fuera de su familia, de otro tipo de problemas que ella tenía", contó.

En su segundo asalto, López comentó que, con la llamativa coleta trenzada que llevaba Flores, se parecía a su madre, Carrasco, quien había acudido a ese mismo plató unas horas antes también con un recogido y la cara completamente despejada: "Vienes muy guapa hoy, no me mates, pero te pareces a tu madre, que venía con una trenza también".

Por su parte, Flores respondió que desconocía el estilismo de su madre esa tarde en Sálvame porque no había visto el programa, pero se lo tomó como un cumplido y destacó la belleza de la hija de Rocío Jurado: "No lo he visto, pero me han dicho bastantes veces que me parezco mucho a ella. Es muy guapa, así que yo encantada".

Después, la tambiém exconcursante de Gran Hermano quiso saber si Flores se sentía nerviosa mientras se vestía para ir al plató de Supervivientes, a sabiendas de que podría ver allí a su madre tras muchos años. "No, porque eso no va a pasar, no por mí. Y si fuese así, no tendría ningún problema", concluyó.